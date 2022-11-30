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ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/vsu-1835305938.html
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях
Информация о потерях среди военнослужащих украинской армии является служебной и не подлежит обнародованию, заявил в среду руководитель управления по связям с... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:23
2022-11-30T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о потерях среди военнослужащих украинской армии является служебной и не подлежит обнародованию, заявил в среду руководитель управления по связям с общественностью украинской армии Богдан Сеник.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК."Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования", - приводит слова Сеника издание "Украинская правда".В конце июля Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:23 30.11.2022
 
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях

Представитель ВСУ Сеник назвал данные о потерях служебными и не подлежащими обнародованию

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о потерях среди военнослужащих украинской армии является служебной и не подлежит обнародованию, заявил в среду руководитель управления по связям с общественностью украинской армии Богдан Сеник.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК.
"Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования", - приводит слова Сеника издание "Украинская правда".
В конце июля Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
Гагин: Украинские войска совершенно не берегут живую силу - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:30Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили, что ВСУ "заваливают телами" позиции российских войск
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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