https://ria.ru/20221130/vsu-1835305938.html
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях
Информация о потерях среди военнослужащих украинской армии является служебной и не подлежит обнародованию, заявил в среду руководитель управления по связям с... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:23
2022-11-30T15:23
2022-11-30T15:23
специальная военная операция на украине
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украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Информация о потерях среди военнослужащих украинской армии является служебной и не подлежит обнародованию, заявил в среду руководитель управления по связям с общественностью украинской армии Богдан Сеник.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК."Мы не можем подтвердить эту цифру, акцентируем, что потери украинской армии являются служебной информацией и подпадают под гриф ограничения обнародования", - приводит слова Сеника издание "Украинская правда".В конце июля Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВСУ заявили, что не могут раскрыть информацию о потерях
Представитель ВСУ Сеник назвал данные о потерях служебными и не подлежащими обнародованию