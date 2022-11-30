https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html

Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных

Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных - РИА Новости, 30.11.2022

Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных

Европейская комиссия удалила информацию о погибших на Украине из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:37

2022-11-30T13:37

2022-11-30T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия удалила информацию о погибших на Украине из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Ранее она опубликовала пост в Twitter с требованием привлечь Москву к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов фон дер Ляйен отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее эту информацию полностью убрали из ее обращения.По словам официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант, была допущена "неточность". Она пояснила, что использованные в заявлении сведения основаны на "данных внешних источников", при этом показатель потерь охватывает как убитых, так и раненых. Спинант уточнила, что эти цифры должны были показать "жестокость России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html

https://ria.ru/20221128/ukraina-1834667359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр