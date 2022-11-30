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Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/vsu-1835264115.html
Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных
Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных - РИА Новости, 30.11.2022
Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных
Европейская комиссия удалила информацию о погибших на Украине из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:37
2022-11-30T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия удалила информацию о погибших на Украине из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.Ранее она опубликовала пост в Twitter с требованием привлечь Москву к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов фон дер Ляйен отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее эту информацию полностью убрали из ее обращения.По словам официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант, была допущена "неточность". Она пояснила, что использованные в заявлении сведения основаны на "данных внешних источников", при этом показатель потерь охватывает как убитых, так и раненых. Спинант уточнила, что эти цифры должны были показать "жестокость России".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html
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в мире, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:37 30.11.2022 (обновлено: 14:45 30.11.2022)
 
Еврокомиссия убрала из заявления данные о потерях среди украинских военных

Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тысячах погибших украинских военных

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия удалила информацию о погибших на Украине из письменного заявления и видеообращения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Ранее она опубликовала пост в Twitter с требованием привлечь Москву к "международной ответственности" и использовать замороженные российские средства для помощи Киеву. В подтверждение своих слов фон дер Ляйен отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее эту информацию полностью убрали из ее обращения.
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По словам официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант, была допущена "неточность". Она пояснила, что использованные в заявлении сведения основаны на "данных внешних источников", при этом показатель потерь охватывает как убитых, так и раненых. Спинант уточнила, что эти цифры должны были показать "жестокость России".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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