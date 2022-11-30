https://ria.ru/20221130/vooruzhenie-1835239305.html
Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году
Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году - РИА Новости, 30.11.2022
Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году
Части постоянной готовности ВС РФ в 2023 году должны быть обеспечены вооружением на уровне 97%, для этого финансирование гособоронзаказа на следующий год... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:49
2022-11-30T12:49
2022-11-30T13:07
безопасность
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Части постоянной готовности ВС РФ в 2023 году должны быть обеспечены вооружением на уровне 97%, для этого финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства."В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", - сказал министр.Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.
https://ria.ru/20221130/spetsoperatsiya-1835238519.html
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безопасность, сергей шойгу, россия
Безопасность, Сергей Шойгу, Россия
12:49 30.11.2022 (обновлено: 13:07 30.11.2022)
Шойгу доложил об обеспечении вооружением ВС в 2023 году
Шойгу: части постоянной готовности обеспечат вооружением на 97 процентов в 2023 году
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Части постоянной готовности ВС РФ в 2023 году должны быть обеспечены вооружением на уровне 97%, для этого финансирование гособоронзаказа на следующий год увеличится в 1,5 раза, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
"В следующем году с учётом дополнительно выделяемых бюджетных средств объём финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%", - сказал министр.
Он добавил, что важно сохранить максимально возможный объём производства, организовать опережающие поставки в войска.