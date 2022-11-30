https://ria.ru/20221130/voennye-1835241545.html
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 30.11.2022
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:53
2022-11-30T12:53
2022-11-30T12:53
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ.По его словам, с учетом опыта СВО совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника."К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - заявил Шойгу.
https://ria.ru/20221129/mobilizovannye-1834785087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии
Шойгу: ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии на СВО
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ.
По его словам, с учетом опыта СВО совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника.
"К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - заявил Шойгу.