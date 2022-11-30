https://ria.ru/20221130/voennye-1835241545.html

ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии

ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 30.11.2022

ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии

Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:53

2022-11-30T12:53

2022-11-30T12:53

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ.По его словам, с учетом опыта СВО совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника."К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - заявил Шойгу.

https://ria.ru/20221129/mobilizovannye-1834785087.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф