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ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/voennye-1835241545.html
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии - РИА Новости, 30.11.2022
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии
Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:53
2022-11-30T12:53
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу."Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ.По его словам, с учетом опыта СВО совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника."К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - заявил Шойгу.
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
12:53 30.11.2022
 
ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии

Шойгу: ВС России тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии на СВО

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкИспользование РСЗО "Град" на полигоне
Использование РСЗО Град на полигоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Использование РСЗО "Град" на полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения. Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения", - сказал он в ходе коллегии Минобороны РФ.
По его словам, с учетом опыта СВО совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника.
"К её выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы", - заявил Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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