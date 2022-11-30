https://ria.ru/20221130/vino-1835158593.html

Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина

Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина - РИА Новости, 30.11.2022

Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина

Минфин предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра финансов... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T02:28

2022-11-30T02:28

2022-11-30T12:16

экономика

алексей сазанов

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минфин предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова."Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано", — цитирует Сазанова издание.Уточняется, что МРЦ на тихие вина может составить менее 239 рублей.В Минсельхозе рассказали изданию, что власти уже обсуждали этот вопрос, но его можно рассмотреть повторно. В ведомстве считают, что в дальнейшем требуется проработка инициативы совместно с профессиональным сообществом. Соответствующие нормативные акты, добавили в министерстве, появятся, если эту идею поддержат отраслевые эксперты.Минимальные розничные цены выступают в роли инструмента борьбы с дешевым контрафактом. Осенью Минфин предложил поднять со следующего года минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Согласно инициативе, в магазинах водка должна стоить не менее 281 рубля за 0,5 литра (вместо 261 рубля), коньяк — 517 рублей, а бренди — 375 рублей. Позднее министерство предложило увеличить с 1 января 2023 года и минимальные розничные цены на игристое вино — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей.

https://ria.ru/20221129/pivo-1834918720.html

https://ria.ru/20221125/alkogol-1834291286.html

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экономика, алексей сазанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)