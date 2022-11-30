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Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина - РИА Новости, 30.11.2022
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Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина
Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина - РИА Новости, 30.11.2022
Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина
Минфин предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра финансов... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:28
2022-11-30T12:16
экономика
алексей сазанов
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минфин предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова."Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано", — цитирует Сазанова издание.Уточняется, что МРЦ на тихие вина может составить менее 239 рублей.В Минсельхозе рассказали изданию, что власти уже обсуждали этот вопрос, но его можно рассмотреть повторно. В ведомстве считают, что в дальнейшем требуется проработка инициативы совместно с профессиональным сообществом. Соответствующие нормативные акты, добавили в министерстве, появятся, если эту идею поддержат отраслевые эксперты.Минимальные розничные цены выступают в роли инструмента борьбы с дешевым контрафактом. Осенью Минфин предложил поднять со следующего года минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Согласно инициативе, в магазинах водка должна стоить не менее 281 рубля за 0,5 литра (вместо 261 рубля), коньяк — 517 рублей, а бренди — 375 рублей. Позднее министерство предложило увеличить с 1 января 2023 года и минимальные розничные цены на игристое вино — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей.
https://ria.ru/20221129/pivo-1834918720.html
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экономика, алексей сазанов, россия, министерство финансов рф (минфин россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Алексей Сазанов, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
02:28 30.11.2022 (обновлено: 12:16 30.11.2022)
 
Минфин предложил установить в России минимальную цену на тихие вина

Минфин предложил установить минимальные розничные цены на тихие вина

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дегустация вина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Минфин предложил установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, пишут "Известия" со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
"Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано", — цитирует Сазанова издание.
Уточняется, что МРЦ на тихие вина может составить менее 239 рублей.
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В Минсельхозе рассказали изданию, что власти уже обсуждали этот вопрос, но его можно рассмотреть повторно. В ведомстве считают, что в дальнейшем требуется проработка инициативы совместно с профессиональным сообществом. Соответствующие нормативные акты, добавили в министерстве, появятся, если эту идею поддержат отраслевые эксперты.
Минимальные розничные цены выступают в роли инструмента борьбы с дешевым контрафактом. Осенью Минфин предложил поднять со следующего года минимальные цены на водку, коньяк и бренди. Согласно инициативе, в магазинах водка должна стоить не менее 281 рубля за 0,5 литра (вместо 261 рубля), коньяк — 517 рублей, а бренди — 375 рублей. Позднее министерство предложило увеличить с 1 января 2023 года и минимальные розничные цены на игристое вино — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей.
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ЭкономикаАлексей СазановРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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