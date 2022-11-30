https://ria.ru/20221130/ustanovki-1835194950.html

Академик назвал "меганаучные" установки "магнитом" для молодых талантов

Академик назвал "меганаучные" установки "магнитом" для молодых талантов - РИА Новости, 30.11.2022

Академик назвал "меганаучные" установки "магнитом" для молодых талантов

Создание в России крупных "меганаучных" установок и прорывные задачи, которые можно будет на них решать, обеспечат приход молодых талантов в науку и качественно РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:32

2022-11-30T10:32

2022-11-30T10:32

наука

наука

григорий трубников

российская академия наук

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Создание в России крупных "меганаучных" установок и прорывные задачи, которые можно будет на них решать, обеспечат приход молодых талантов в науку и качественно поднимут уровень отечественных исследований, заявил РИА Новости директор Объединенного института ядерных исследований (Дубна) академик РАН Григорий Трубников."Уверен, что создание на территории нашей страны масштабных инфраструктурных установок в Дубне, Гатчине, Новосибирске, Владивостоке и амбициозные задачи, которые предстоит решить с их помощью ученым, обеспечат приток молодых специалистов в сферу исследований и высоких технологий и выведут российскую науку на качественно новый уровень, а также помогут повысить научный имидж страны", - отметил Трубников в преддверии II конгресса молодых ученых в Сочи.На конгрессе, в частности, будет обсуждаться строительство в России и использование уникальных исследовательских установок класса "мегасайенс", которые должны составить инфраструктурную основу прорывов, определенных стратегией научно-технологического развития РФ.Конгресс, который пройдет 1-3 декабря в Парке науки и искусств "Сириус" в Сочи, станет ключевым мероприятием первого года Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что конгресс посетят представители более чем 40 стран."В Десятилетие науки и технологий мы будем активно продвигать Объединенный институт ядерных исследований как миссионера международного научно-технического и образовательного сотрудничества. Наша партнерская сеть – около 1 тысячи организаций в 70 странах – это университеты, институты и научные центры. Флагманские для Института "мегасайенс"-проекты – коллайдер NICA и Байкальский нейтринный телескоп - магниты для притяжения талантливой научной молодежи как из разных регионов России, так и со всего мира", - отметил Трубников.В 2021 году начался пуск высокопоточного исследовательского ядерного реактора ПИК на площадке Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" в Гатчине (Ленинградская область). Команду для вывода реактора на энергетический режим работы дал Владимир Путин. Экспериментальные возможности реактора ПИК уникальны. Он станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.Также в прошлом году в Новосибирской области началось строительство сибирского кольцевого источника фотонов "СКИФ". Эта мегаустановка относится к четвертому поколению источников синхротронного излучения. Такие установки позволяют с рекордной точностью изучать материю на атомарном уровне и получать новые фундаментальные знания в области биологии, медицины, химии и других наук. На острове Русский во Владивостоке планируется построить синхротрон "Российский источник фотонов" (РИФ).На базе ОИЯИ строится NICA - ускорительный комплекс класса "мегасайенс". Основная цель экспериментов на новом коллайдере - изучение свойств плотной барионной материи, кварк-глюонной плазмы, то есть состояния вещества, в котором, согласно теории, пребывала наша вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Кроме того, на базе комплекса планируется проведение исследований в области материаловедения, нано- и пикотехнологий, медицины, биологии, электроники.Объединенный институт ядерных исследований — международная межправительственная организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи.

https://ria.ru/20221129/tekhnologii-1835057584.html

https://ria.ru/20221129/kongress-1834953795.html

https://ria.ru/20221126/uchenye-1834418274.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

наука, григорий трубников, российская академия наук, россия