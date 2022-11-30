14:51 30.11.2022 (обновлено: 14:53 30.11.2022)
ЕК не должна озвучивать число потерь Украины, заявили в офисе Зеленского
Пресс-секретарь Никифоров: ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии, по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
"Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Общественному" отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий Украины. Он добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация", - пишет издание "Общественное".
В конце июля Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.