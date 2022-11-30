https://ria.ru/20221130/ukraina-1835293286.html

ЕК не должна озвучивать число потерь Украины, заявили в офисе Зеленского

ЕК не должна озвучивать число потерь Украины, заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 30.11.2022

ЕК не должна озвучивать число потерь Украины, заявили в офисе Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоило озвучивать данные о потерях украинской... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:51

2022-11-30T14:51

2022-11-30T14:53

в мире

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

алексей резников

украина

россия

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии, по его словам, такую информацию должен сообщать только Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых."Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Общественному" отметил, что достоверную информацию о потерях должен озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или верховный главнокомандующий Украины. Он добавил, что президент Зеленский обнародует официальные данные, "когда наступит подходящий момент", ведь это чувствительная информация", - пишет издание "Общественное".В конце июля Зеленский заявил в интервью телеканалу Newsmax, что Украина ежедневно теряет в боевых действиях порядка 60-100 солдат убитыми и около 500 ранеными.

https://ria.ru/20221130/referendumy-1835288653.html

https://ria.ru/20221130/zelenskiy-1835179720.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, алексей резников, украина, россия, еврокомиссия