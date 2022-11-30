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Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835290568.html
Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины
Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины - РИА Новости, 30.11.2022
Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины
Главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:46
2022-11-30T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран блока, проходившей в Румынии."Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не заслуживает ли Украина приема в НАТО.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:46 30.11.2022 (обновлено: 15:03 30.11.2022)
 
Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины

Столтенберг назвал сохранение в качестве независимого государства главной задачей Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран блока, проходившей в Румынии.
"Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не заслуживает ли Украина приема в НАТО.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 22:53
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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