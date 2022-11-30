https://ria.ru/20221130/ukraina-1835290568.html

Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины

Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины - РИА Новости, 30.11.2022

Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины

Главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:46

2022-11-30T14:46

2022-11-30T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Главная задача для Украины сейчас состоит в том, чтобы остаться независимым государством, а не вступить в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран блока, проходившей в Румынии."Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, не заслуживает ли Украина приема в НАТО.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр