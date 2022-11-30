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Биография Цзян Цзэминя

Биография Цзян Цзэминя - РИА Новости, 30.11.2022

Биография Цзян Цзэминя

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу восточной провинции Цзянсу. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:44

2022-11-30T13:44

2022-11-30T13:44

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Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу восточной провинции Цзянсу. В 1947 году окончил электромеханический факультет Шанхайского политехнического института Цзяотун.С 1943 года участвовал в студенческом движении, развернувшемся под руководством Коммунистической партии Китая (КПК). В апреле 1946 года вступил в КПК.Работал на предприятиях Шанхая в качестве заместителя инженера, начальника цеха и заместителя директора.В 1955 году проходил практику на Автомобильном заводе имени И.В. Сталина в Москве (в 1956-2016 годах – завод имени И.А. Лихачева, ЗИЛ).После возвращения в Китай в 1956 году Цзян Цзэминь работал на первом в Китае автомобилестроительном заводе в городе Чанчунь. Занимал посты заместителя начальника технического отдела, заместителя главного инженера по энергоснабжению завода, директора филиала завода.С 1962 года работал заместителем директора Шанхайского научно-исследовательского института электроприборов, директором и исполняющим обязанности партийного секретаря Уханьского научно-исследовательского института тепловых машин Первого министерства машиностроения, впоследствии был заместителем начальника и начальником управления внешних связей Первого министерства машиностроения. С 1980 года был заместителем председателя Государственного комитета по экспорту и импорту, заместителем председателя Государственного комитета по управлению иностранными инвестициями.С 1982 года работал первым заместителем министра и министром электронной промышленности. В сентябре 1982 года Цзян Цзэминь был избран членом ЦК КПК, в ноябре 1987 года был избран членом Политбюро ЦК КПК.В 1985 году Цзян Цзэминь стал мэром Шанхая. Также был заместителем секретаря и секретарем Шанхайского комитета КПК.В 1989 году во время антиправительственных волнений в Шанхае Цзян Цзэминь смог разрешить конфликт без ввода войск. Действия Цзяна Цзэминя были отмечены лидером Китая Дэном Сяопину, который решил, что избрание Цзян Цзэминя генеральным секретарем будет удачным компромиссом в ситуации конфликта между сторонниками реформ и консерваторами в руководстве страны. С июня 1989 года Цзян Цзэминь – член Постоянного комитета Политбюро, генеральный секретарь ЦК КПК. В ноябре того же года он стал председателем Центрального военного совета ЦК КПК, в марте 1990 года – председателем Центрального военного совета КНР, в марте 1993 года – председателем КНР.Именно благодаря Цзян Цзэминю Китай начал быстро наращивать свою экономическую мощь, выйдя по некоторым показателям в тройку наиболее развитых стран мира (наряду с США и Японией). Известна его концепция "трех представительств", согласно которой компартия Китая должна "представлять" передовую экономику и технологию, культуру и общенародные интересы. Политическим следствием этой концепции является уравнение в правах интеллигенции с трудовым классом и снятие запрета на членство в партии среднему классу и представителям крупного бизнеса. Во внешней политике Цзян Цзэминь продолжил принципы Дэн Сяопина – невмешательство в дела других государств, неприсоединение, невступление в союзы и блоки, пропаганды концепции "многополярности" мира. Цзян Цзэминь сыграл важную роль в развитии отношений России и Китая. В рамках визита Цзян Цзэминя в Россию в июне 2001 года был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В своем выступлении в Московском государственном университете (МГУ) им. М.В. Ломоносова Цзян Цзэминь подчеркнул, что у России и Китая сложились благоприятные предпосылки для установления нового типа межгосударственных отношений на базе пяти принципов мирного сосуществования. Это уважение суверенитета и территориальной целостности, ненападение, невмешательство во внутренние дела, равноправие и взаимная выгода. Цзян Цзэминь также был одним из инициаторов создания Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, 2001). 14 ноября 2002 года Цзян Цзэминь официально ушел в отставку с поста генерального секретаря ЦК КПК. 15 марта 2003 года он покинул высший государственный пост – председателем КНР был избран Ху Цзиньтао. При этом он сохранил должность председателя Центрального Военного совета Китая. В марте 2005 года Цзян Цзэминя на посту председателя Центрального военного советасменил Ху Цзиньтао. 30 ноября 2022 года Цзян Цзэминь скончался. Центральное телевидение Китая сообщило, что Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, цзян цзэминь, ху цзиньтао, китай, шанхай, россия, шос