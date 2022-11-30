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Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь - РИА Новости, 30.11.2022
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Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь - РИА Новости, 30.11.2022
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:39
2022-11-30T12:49
в мире
китай
цзян цзэминь
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ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение Китая.Информацию о смерти бывшего китайского лидера совместно распространили Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, Госсовет КНР, Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая, Военный совет ЦК КПК и Центральный военный совет КНР."Товарищ Цзян Цзэминь признан нашей партией, нашей армией и народами всех национальностей выдающимся руководителем с высоким авторитетом, государственным деятелем, военным стратегом, дипломатом", — говорится в некрологе.Цзян Цзэминь родился родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу восточной провинции Цзянсу. В 1946 году он вступил в Коммунистическую партию Китая, годом позже окончил электротехнический факультет Университета Цзяотун. В 1955 году Цзян Цзэминь проходил практику на заводе имени И.В. Сталина в Москве.Политик был генсеком ЦК КПК с 1989 по 2002 год и занимал должность председателя Китая с 1993 по 2003 год, затем его сменил Ху Цзиньтао.
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в мире, китай, цзян цзэминь
В мире, Китай, Цзян Цзэминь
11:39 30.11.2022 (обновлено: 12:49 30.11.2022)
 
Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

В возрасте 96 лет умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

© AP Photo / Lee Jin-manЦзян Цзэминь
Цзян Цзэминь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Цзян Цзэминь. Архивное фото
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ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение Китая.

"Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно, 30 ноября 2022 года в 12 часов 13 минут (7:13 мск. — Прим. ред.) он скончался в Шанхае в возрасте 96 лет", — сказано в сообщении.

Информацию о смерти бывшего китайского лидера совместно распространили Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, Госсовет КНР, Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая, Военный совет ЦК КПК и Центральный военный совет КНР.
"Товарищ Цзян Цзэминь признан нашей партией, нашей армией и народами всех национальностей выдающимся руководителем с высоким авторитетом, государственным деятелем, военным стратегом, дипломатом", — говорится в некрологе.
Цзян Цзэминь родился родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу восточной провинции Цзянсу. В 1946 году он вступил в Коммунистическую партию Китая, годом позже окончил электротехнический факультет Университета Цзяотун. В 1955 году Цзян Цзэминь проходил практику на заводе имени И.В. Сталина в Москве.
Политик был генсеком ЦК КПК с 1989 по 2002 год и занимал должность председателя Китая с 1993 по 2003 год, затем его сменил Ху Цзиньтао.
 
В миреКитайЦзян Цзэминь
 
 
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