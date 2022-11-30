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Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь - РИА Новости, 30.11.2022

Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь

Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:39

2022-11-30T11:39

2022-11-30T12:49

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цзян цзэминь

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ПЕКИН, 30 ноя — РИА Новости. Бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь скончался в возрасте 96 лет, передает Центральное телевидение Китая.Информацию о смерти бывшего китайского лидера совместно распространили Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК), Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, Госсовет КНР, Всекитайский комитет Народного политического консультативного совета Китая, Военный совет ЦК КПК и Центральный военный совет КНР."Товарищ Цзян Цзэминь признан нашей партией, нашей армией и народами всех национальностей выдающимся руководителем с высоким авторитетом, государственным деятелем, военным стратегом, дипломатом", — говорится в некрологе.Цзян Цзэминь родился родился 17 августа 1926 года в городе Янчжоу восточной провинции Цзянсу. В 1946 году он вступил в Коммунистическую партию Китая, годом позже окончил электротехнический факультет Университета Цзяотун. В 1955 году Цзян Цзэминь проходил практику на заводе имени И.В. Сталина в Москве.Политик был генсеком ЦК КПК с 1989 по 2002 год и занимал должность председателя Китая с 1993 по 2003 год, затем его сменил Ху Цзиньтао.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, цзян цзэминь