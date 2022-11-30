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Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 30.11.2022
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Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом
Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 30.11.2022
Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:57
2022-11-30T15:07
в мире
россия
сша
сергей нарышкин
уильям бернс
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью РИА Новости сообщила, что у России и США есть канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести переговоры, сказала тогда Руд."Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим", - сказал Нарышкин.Между тем Руд ранее также подчеркнула, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221117/razvedki-1832180235.html
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в мире, россия, сша, сергей нарышкин, уильям бернс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, США, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
14:57 30.11.2022 (обновлено: 15:07 30.11.2022)
 
Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом

Нарышкин рассказал, что обсуждал с главой ЦРУ Бернсом ядерную безопасность и Украину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.
Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью РИА Новости сообщила, что у России и США есть канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести переговоры, сказала тогда Руд.
"Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим", - сказал Нарышкин.
Между тем Руд ранее также подчеркнула, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Читайте полный текст интервью >>>
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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В миреРоссияСШАСергей НарышкинУильям БернсСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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