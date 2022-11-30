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Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом

Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом - РИА Новости, 30.11.2022

Нарышкин рассказал о содержании встречи с главой ЦРУ Бернсом

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:57

2022-11-30T14:57

2022-11-30T15:07

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сергей нарышкин

уильям бернс

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости подтвердил, что встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.Ранее временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью РИА Новости сообщила, что у России и США есть канал для обсуждения темы управления ядерными рисками на уровне спецслужб. Если понадобится, директор ЦРУ Бернс и глава СВР Нарышкин могут снова провести переговоры, сказала тогда Руд."Со своей стороны подтверждаю высказывание госпожи Руд. Дополнительно могу отметить, что наиболее часто употреблявшимися словами на этой встрече были "стратегическая стабильность", "ядерная безопасность", "Украина" и "киевский режим", - сказал Нарышкин.Между тем Руд ранее также подчеркнула, что Вашингтон привержен контролю над вооружениями, ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности. Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии, в рамках которой стороны обсуждают вопросы, связанные с имплементацией действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221117/razvedki-1832180235.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, сергей нарышкин, уильям бернс, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление (цру)