https://ria.ru/20221130/tatarstan-1835182810.html
В Татарстане установили более 390 тысяч пожарных извещателей
В Татарстане установили более 390 тысяч пожарных извещателей - РИА Новости, 30.11.2022
В Татарстане установили более 390 тысяч пожарных извещателей
Более 390 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) установлено жителям Татарстана за счет бюджета республики с 2016 года, сообщил замначальника... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:30
2022-11-30T09:30
2022-11-30T11:03
республика татарстан
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Более 390 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) установлено жителям Татарстана за счет бюджета республики с 2016 года, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Татарстану Максим Трущин.Работа по установке автономных пожарных извещателей ведется в Татарстане при поддержке президента республики Рустама Минниханова. На средства республиканского бюджета с 2016 года они устанавливаются в домах многодетных семей, ветеранов, одиноких престарелых граждан и семей, находящихся в социально опасном положении. Ежегодно устанавливается порядка 50-70 тысяч извещателей."За истекший период 2022 года в республике установлено 48,9 тысячи АДПИ в 17,7 тысячи домовладениях. Всего в период с 2016 года по настоящее время установлено 393,8 тысячи АДПИ в 130,7 тысячи домовладениях", - сказал Трущин журналистам.Он отметил, что установка пожарных извещателей является одним из наиболее эффективных средств предупреждения о пожаре. Согласно статистике пожары и гибель людей на них происходят преимущественно в ночное время. Извещатели обнаруживают пожар на начальной его стадии и позволяют жильцам своевременно эвакуироваться.Трущин уточнил, что в 2022 году извещатели способствовали своевременному обнаружению пожара и спасению 26 людей, а с 2016 года спасены 241 человек, в том числе 82 ребенка. Всего произошло 99 пожаров, когда сработали АДПИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), россия
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Россия
09:30 30.11.2022 (обновлено: 11:03 30.11.2022)
В Татарстане установили более 390 тысяч пожарных извещателей
В Татарстане установили более 390 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей
КАЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Более 390 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) установлено жителям Татарстана за счет бюджета республики с 2016 года, сообщил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по Татарстану Максим Трущин.
Работа по установке автономных пожарных извещателей ведется в Татарстане при поддержке президента республики Рустама Минниханова
. На средства республиканского бюджета с 2016 года они устанавливаются в домах многодетных семей, ветеранов, одиноких престарелых граждан и семей, находящихся в социально опасном положении. Ежегодно устанавливается порядка 50-70 тысяч извещателей.
"За истекший период 2022 года в республике установлено 48,9 тысячи АДПИ в 17,7 тысячи домовладениях. Всего в период с 2016 года по настоящее время установлено 393,8 тысячи АДПИ в 130,7 тысячи домовладениях", - сказал Трущин журналистам.
Он отметил, что установка пожарных извещателей является одним из наиболее эффективных средств предупреждения о пожаре. Согласно статистике пожары и гибель людей на них происходят преимущественно в ночное время. Извещатели обнаруживают пожар на начальной его стадии и позволяют жильцам своевременно эвакуироваться.
Трущин уточнил, что в 2022 году извещатели способствовали своевременному обнаружению пожара и спасению 26 людей, а с 2016 года спасены 241 человек, в том числе 82 ребенка. Всего произошло 99 пожаров, когда сработали АДПИ.