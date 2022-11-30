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Больше, чем связь: как телеком-операторы двигают прогресс

Больше, чем связь: как телеком-операторы двигают прогресс - РИА Новости, 30.11.2022

Больше, чем связь: как телеком-операторы двигают прогресс

Люди привыкли воспринимать сотовых операторов исключительно как провайдеров связи и интернета. Между тем, бурное развитие информационных технологий привело к... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:00

2022-11-30T10:00

2022-11-30T10:00

россия

вымпелком

билайн

технологии

на связи

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Люди привыкли воспринимать сотовых операторов исключительно как провайдеров связи и интернета. Между тем, бурное развитие информационных технологий привело к тому, что именно телекоммуникационные компании оказались на гребне волны, став проводниками передовых цифровых решений в бизнес и повседневную жизнь. Сегодня, помимо традиционных услуг, телекомы предлагают людям, бизнесу и государству многочисленные новые сервисы с использованием облачной инфраструктуры, интернета вещей (IoT), анализа больших данных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), а также решения в области кибербезопасности, создания ИТ-инфраструктуры и многое другое. О том, как телеком-провайдеры помогают развитию экономики, бизнеса и общества в целом, расскажем в совместном материале РИА Новости и ПАО "ВымпелКом".Проводники Индустрии 4.0В последние десятилетия мы все являемся наблюдателями и в какой-то мере участниками "четвертой промышленной революции", которую еще называют Индустрия 4.0. Революционность изменений выражается в том, что в производство и бизнес массово приходят самые передовые информационные технологии, обеспечивающие автоматизацию и цифровизацию большинства процессов. И если лидерами в этом направлении можно назвать мировых ИТ-гигантов, которые разработали и довели до ума новейшие технологии, то телеком-провайдеры несут эту "цифру", что называется, в массы.Как отмечает директор по развитию нового бизнеса "ВымпелКома" Евгений Коробов, уже несколько лет телеком-провайдеры активно трансформируются в поставщиков самых передовых цифровых технологий для бизнеса и государства, помогая экспертизой, опытом, инфраструктурой."Мы уже далеко вышли за рамки телекома. Обладая масштабными телеком-сетями, штатом ИТ-специалистов и сотнями тысяч клиентов, мы стремимся помогать бизнесу ИТ-решениями, которые помогают пилотировать и создавать новые продукты, одним кликом формировать и арендовать мощную защищенную ИТ-инфраструктуру и целые ЦОДы в облаке, обрабатывать огромные массивы данных без больших затрат на оборудование, обеспечивать киберзащиту, организовывать системы управления цифровой инфраструктурой, машинами, производственными активами", - перечисляет Коробов новые возможности операторов связи.По мнению специалиста, телекоммуникационная отрасль сегодня является важнейшим драйвером многих смежных отраслей и экономики в целом, ведь за счет цифровых технологий существенно повышается производительность труда, снижаются издержки, ускоряется развитие бизнеса."Сейчас нет ни одной отрасли, эффективность которой не зависела бы от цифровых технологий. Поэтому отраслевое влияние телекома оценивается абсолютно конкретными процентами от ВВП страны. С другой стороны, многие телеком-игроки сами активно шагнули в смежные не-телеком отрасли, став важными игроками на этих рынках, среди которых ИТ-отрасль, рынок рекламы и маркетинга, индустрия развлечений и другие", - говорит Коробов.Путь технологического суверенитетаРоссия в последнее время проходит активную технологическую трансформацию, основанную на разработке и внедрении импортонезависимых технологий. И телекоммуникационные компании становятся акселераторами этих процессов."Гибкая и современная ИТ-инфраструктура становится главным условием конкурентоспособности бизнеса и государства, и наша задача – обеспечить эту конкурентоспособность", - подчеркивает Коробов.По его мнению, конъюнктура технологических рынков России сегодня определяется несколькими основными трендами, среди которых спрос на импортонезависимые технологии и киберзащиту на фоне ухода западных вендоров, потребность в гибкой аренде готовых решений вместо больших собственных инвестиций в инфраструктуру, дефицит ИТ и ИБ специалистов при недостатке практического опыта внедрения сложных технологий. При этом в непростой экономической ситуации спрос на цифровые технологии в России становится более осознанным и больше ориентированным на практический эффект от внедрения."Сейчас мы уходим от западных вендоров, активно стараемся искать российские аналоги или их создавать. Наша задача – делать из этого практическую ценность для бизнеса, чтобы после внедрения мы видели полноценный экономический эффект. При этом мы опираемся не только на собственные решения, но и активно привлекаем партнеров и стартапы к созданию новых продуктов в России. Это наша принципиальная стратегия: искать лучших партнеров, финансировать качественные стартапы, инвестировать в перспективные технологии, чтобы дать к ним доступ нашим клиентам. При этом мы стараемся передавать не просто технологии, а практический опыт их внедрения", - отметил топ-менеджер."Когда "витать в облаках" - выгодно"Одним из самых востребованных сегодня направлений является использование облачных технологий. Это облачная ИТ-инфраструктура, виртуальные ЦОДы (центры обработки данных), платформы и сервисы, которые помогают бизнесу без затрат на дорогостоящее (или просто недоступное) оборудование получить в свое распоряжение любой объем ИТ-ресурсов по модели "Инфраструктура-как-сервис" с оплатой только по фактически потребленному объему."Это позволяет клиенту быстро и экономно получать ИТ-ресурсы для любых срочных задач, ускоряя запуск продуктов и поддерживая развитие систем даже в сложных экономических условиях. Телеком-провайдер обладает сетью защищенных дата-центров, объединенных магистральными каналами передачи данных, облачными платформами, которые в виде готовых сервисов передает клиентам вместе с экспертным сопровождением и аутсорсингом", - поясняет представитель "ВымпелКома".По его словам, в стране в настоящее время идет целенаправленный переход к независимым от импорта технологиям и отечественным платформам виртуализации. В этом году на фоне дефицита серверного оборудования облака в России стали основной возможностью быстро развивать ИТ-инфраструктуру, поскольку купить необходимое оборудование на месте до сих пор еще затруднительно для многих клиентов.Интернет вещей на производствеЕще одним важным направлением не-телекоммуникационного бизнеса телекомов являются индустриальные IoT-решения (IIoT), позволяющие запускать системы цифровизации, роботизации и управления производственными активами (роботизированными станками, дронами, автопилотируемой техникой, сложным производственным инструментом), а также осуществлять цифровое моделирование и управление инженерной инфраструктурой."Особое применение этих технологий мы видим в промышленности и добывающей индустрии в России, где сегодня есть осознанный спрос со стороны ряда отраслей на внедрение подобных решений. Здесь все более активно используются наши технологии построения частных LTE сетей (private LTE) в сочетании с IoT-платформами, системами диспетчеризации, спецсвязи и промышленной безопасности. Мы, как интегратор, делаем разработку архитектуры, подбор и пилотирование необходимых решений, внедрение, эксплуатацию и последующий апгрейд", - рассказывает Коробов.Очень большие данныеОбслуживая миллионы абонентов, крупный сотовый оператор генерирует огромные объемы данных. С развитием искусственного интеллекта эти массивы (Big Data) становятся важнейшим активом телекомов: на основе их анализа можно создавать многочисленные продукты и сервисы."Сегодня трудно представить человека, который пользуется телефоном только для того, чтобы позвонить. Большинство из нас практически всю цифровую активность переносят в телефон, который оставляет в цифровом пространстве след нашей жизни. И всей этой информацией обладают как раз телеком-операторы, которые (безусловно, с согласия пользователя!) могут ее обрабатывать как для повышения качества услуг абоненту, так и для создания принципиально новых сервисов", - рассказывает директор по ИИ и цифровым продуктам "ВымпелКома" Константин Романов.По его словам, в билайне начали использовать телеком-данные еще до распространения технологий ИИ – для решения конкретных задач: где открыть офис продаж, где поставить базовую станцию, какое предложение сделать клиенту."Но уже тогда стали появляться первые кейсы за пределами телекома. Например, геоаналитика все эти годы помогала и помогает развивать инфраструктуру Москвы, ставшей за короткий срок одним из топовых городов мира. По ее примеру пошли и другие города России. Нашей геоаналитической платформой может воспользоваться любой, не имея особых навыков: малому бизнесу она поможет при поиске точек открытия бизнеса, крупным компаниям - для решения различных задач, где нужно оценить привлекательность той или иной локации", - отмечает Романов.Маркетинг и не толькоТакже большие данные помогают различным бизнесам и брендам получить агрегированную аналитику по пользователям и рынку: телеком-оператор знает, какими цифровыми сервисами с помощью телефона пользуются его клиенты и понимает, каким брендам они отдают предпочтения."С помощью наших сервисов бренды могут лучше понимать, что происходит не только с их клиентами и потребителями конкретных товаров, но и что происходит на их конкурентном рынке. Например, игрок в какой-то нише может понять, насколько его сервисы более или менее популярны относительно его конкурентов, сколько у конкурентов пользователей. Мы даем возможность бренду более точно понимать, как реально обстоит дело на рынке", - поясняет Романов.Также, по его словам, широкое распространение использование Big Data получило на рынке Adtech, где сведения о потребителях используются, чтобы персонифицировать рекламные коммуникации, то есть показывать объявления заинтересованной аудитории, причем именно тогда, когда она наиболее восприимчива к рекламе."Использование собственных данных телекома создает рекламные возможности: донести в цифровом пространстве рекламу именно тому пользователю, которому это интересно. Мы создали собственные технологии использования телеком-данных на рынке рекламы и в какой-то момент осознали, что это настолько успешная и перспективная история, что приняли решение о покупке одного из ведущих игроков на этом рынке - компанию ОТМ. Это оказалось супер-правильным решением, поскольку с уходом иностранных игроков мы заняли третье место на этом рынке после "Яндекс" и "Мейл". За счет правильного применения данных в этой области можно достигать очень классных результатов", - отмечает Романов.И, собственно, ИИПо мере совершенствования искусственного интеллекта появились возможности широкого использования решений в области речевой и видео-аналитики с применением все тех же Big Data.Так, специалисты "Вымпелкома" создали технологию распознавания речи, загрузив в машинный ум огромное количество звонков в контактные центры. По данным компании, обученной модели удалось достичь точности распознавания не хуже, чем у цифровых гигантов, которые много лет инвестировали в такие технологии."Сейчас на этой базе мы построили продукт, который позволяет нашему заказчику понимать, с чем обращаются клиенты, правильно ли их обслуживают, правильно ли оператор с ними говорит, достигает ли клиент цели звонка и так далее. Если раньше для этого требовались десятки человек, и то они не могли прослушать все обращения, то сейчас автоматизация позволяет проанализировать каждый звонок", - поясняет Романов.Также популярность набирают голосовые роботы для автоматизации общения с клиентами, ведь содержать собственные контакт-центры – удовольствие не из дешевых."Мы видим огромную востребованность голосовых роботов повсеместно, ведь они способны заменить неограниченное число людей в контактном центре. У них также неограниченные возможности по обзвону людей, чтобы донести до них нужную информацию", - рассказывает специалист.В компании также создали и научились применять собственные технологии компьютерного зрения. И здесь уже речь идет не о данных телекома, а о потоках видео со множества камер по всей стране."Уже сейчас с помощью этих технологий мы, например, помогаем медицинским учреждениям и розничным магазинам точно понимать, что происходит в каждой конкретной поликлинике или магазине – есть ли очередь, в какое время, достаточно ли сотрудников, как быстро обсуживается клиент и так далее", - продолжает представитель "ВымпелКома".Технологии компьютерного зрения решают и множество других задач: от контроля безопасности производства и хода строительства различных объектов до подсчета готовой продукции, транспортных потоков. Помимо этого, в розничных магазинах такой сервис на основе анализа поведения посетителей помогает брендам коммуницировать с потенциальными клиентами прямо в точке принятия решения."Более того, с нашими технологиями мы пошли в медицину – совместно с Сеченовским университетом мы создали цифровую лабораторию, в рамках которой научились применять технологии ИИ, в частности, для определения патологий суставов на основе снимков МРТ, для классификации клеток по результатам биопсии. Это только начало, но мы видим за этим большое будущее. Сами по себе данные ничего не значат: важно то, какую ценность из них извлекают и как это меняет мир. А мир это точно меняет", - заключает Романов.

https://ria.ru/20220915/telefon-1813459673.html

https://ria.ru/20220921/svyaz-1812068870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн, технологии