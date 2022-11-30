12:02 30.11.2022 (обновлено: 12:03 30.11.2022)
Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине
Еврокомиссия предложила создать специальный международный суд по Украине под эгидой ООН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России", - указывается в документе.
По словам главы ЕК, Комиссия "готова начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки (идеи создания) этого специального суда".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.