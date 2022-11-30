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Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/sud-1835224986.html
Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине
Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине - РИА Новости, 30.11.2022
Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине
Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:02
2022-11-30T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
россия
еврокомиссия
оон
международный уголовный суд
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.По словам главы ЕК, Комиссия "готова начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки (идеи создания) этого специального суда".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, урсула фон дер ляйен, украина, россия, еврокомиссия, оон, международный уголовный суд, донбасс, европа, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Россия, Еврокомиссия, ООН, Международный уголовный суд, Донбасс, Европа, Владимир Путин
12:02 30.11.2022 (обновлено: 12:03 30.11.2022)
 
Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине

Еврокомиссия предложила создать специальный международный суд по Украине под эгидой ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специальный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России", - указывается в документе.
По словам главы ЕК, Комиссия "готова начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки (идеи создания) этого специального суда".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУрсула фон дер ЛяйенУкраинаРоссияЕврокомиссияООНМеждународный уголовный судДонбассЕвропаВладимир Путин
 
 
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