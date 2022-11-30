https://ria.ru/20221130/sud-1835224986.html

Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине

Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине - РИА Новости, 30.11.2022

Еврокомиссия предложила создать международный суд по Украине

Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:02

2022-11-30T12:02

2022-11-30T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

россия

еврокомиссия

оон

международный уголовный суд

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН, говорится в распространенном заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.По словам главы ЕК, Комиссия "готова начать работу с международным сообществом, чтобы добиться максимально широкой международной поддержки (идеи создания) этого специального суда".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221129/es-1835093989.html

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Владимир Лаврентьев

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