Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом"
Столтенберг: Киеву в вопросе принятия в альянс надо двигаться шаг за шагом и не торопиться
© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом".
Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в альянсе, а о том, чтобы сохраниться как независимое государство.
"Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное – это сохранение Украины", - сказал генсек.
Он пояснил, что в НАТО существуют разные этапы сотрудничества для государства, стремящегося к полноценному членству.
"Это подразумевает развитие тесного политического и практического сотрудничества с Украиной. Это позволит укрепить институты, перейти с советских на новые натовские стандарты. Это позитивно для Украины, для повышения операционной совместимости, а также позволит продвинуться на пути к членству", - указал Столтенберг.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.