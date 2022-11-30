https://ria.ru/20221130/stoltenberg-1835302971.html

Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом"

Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом" - РИА Новости, 30.11.2022

Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом". РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:20

в мире

йенс столтенберг

украина

бухарест

киев

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом".Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в альянсе, а о том, чтобы сохраниться как независимое государство."Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное – это сохранение Украины", - сказал генсек.Он пояснил, что в НАТО существуют разные этапы сотрудничества для государства, стремящегося к полноценному членству."Это подразумевает развитие тесного политического и практического сотрудничества с Украиной. Это позволит укрепить институты, перейти с советских на новые натовские стандарты. Это позитивно для Украины, для повышения операционной совместимости, а также позволит продвинуться на пути к членству", - указал Столтенберг.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

https://ria.ru/20221130/nato-1835268135.html

https://ria.ru/20221130/yugoslaviya-1835161607.html

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бухарест

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йенс столтенберг, украина, бухарест, киев, нато