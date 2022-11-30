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Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом" - РИА Новости, 30.11.2022
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Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом"
Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом" - РИА Новости, 30.11.2022
Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом". РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:20
2022-11-30T15:20
в мире
йенс столтенберг
украина
бухарест
киев
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом".Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в альянсе, а о том, чтобы сохраниться как независимое государство."Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное – это сохранение Украины", - сказал генсек.Он пояснил, что в НАТО существуют разные этапы сотрудничества для государства, стремящегося к полноценному членству."Это подразумевает развитие тесного политического и практического сотрудничества с Украиной. Это позволит укрепить институты, перейти с советских на новые натовские стандарты. Это позитивно для Украины, для повышения операционной совместимости, а также позволит продвинуться на пути к членству", - указал Столтенберг.Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
https://ria.ru/20221130/nato-1835268135.html
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в мире, йенс столтенберг, украина, бухарест, киев, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, Бухарест, Киев, НАТО
15:20 30.11.2022
 
Столтенберг посоветовал Киеву двигаться к членству в альянсе "шаг за шагом"

Столтенберг: Киеву в вопросе принятия в альянс надо двигаться шаг за шагом и не торопиться

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украине в вопросе принятия в альянс следует не торопиться и двигаться "шаг за шагом".
Выступая по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте, Столтенберг заявил, что Украине стоит сейчас думать не о членстве в альянсе, а о том, чтобы сохраниться как независимое государство.
"Надо двигаться шаг за шагом, сейчас главное – это сохранение Украины", - сказал генсек.
Он пояснил, что в НАТО существуют разные этапы сотрудничества для государства, стремящегося к полноценному членству.
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"Это подразумевает развитие тесного политического и практического сотрудничества с Украиной. Это позволит укрепить институты, перейти с советских на новые натовские стандарты. Это позитивно для Украины, для повышения операционной совместимости, а также позволит продвинуться на пути к членству", - указал Столтенберг.
Страны НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в альянсе, отодвинув решение вопроса на неопределенное время. В июне лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к альянсу. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
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