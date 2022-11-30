https://ria.ru/20221130/ssha-1835180571.html

В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно"

В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно" - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно"

Деструктивные действия США по ситуации вокруг Украины не позволяют делать вид, что по ряду направлений двусторонней повестки возможно вести дела "как обычно",... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:17

2022-11-30T09:17

2022-11-30T10:05

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир ермаков

россия

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Деструктивные действия США по ситуации вокруг Украины не позволяют делать вид, что по ряду направлений двусторонней повестки возможно вести дела "как обычно", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя перенос каирских консультаций по ДСНВ.Ранее Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря."Нарастающая динамика деструктивных действий США в контексте кризиса вокруг Украины не позволяет нам ни в одной из областей двусторонней повестки дня делать вид, будто мы можем по отдельным направлениям "вести дела, как обычно", - сказал Ермаков, объясняя причины действий российской стороны."Что касается сроков проведения перенесённой нами сессии ДКК, то имеем в виду вернуться к этому вопросу позднее", - отметил Ермаков.Ранее в МИД РФ выразили надежду, что США будут содействовать проведению встречи двусторонней комиссии в 2023 году. В свою очередь замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что причина переноса консультации "в большей мере политическая, чем техническая".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221129/ryabkov-1835080126.html

https://ria.ru/20221130/ssha-1835173158.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия, сша