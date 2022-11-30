https://ria.ru/20221130/ssha-1835180571.html
В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно"
В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно" - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно"
Деструктивные действия США по ситуации вокруг Украины не позволяют делать вид, что по ряду направлений двусторонней повестки возможно вести дела "как обычно",... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:17
2022-11-30T09:17
2022-11-30T10:05
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир ермаков
россия
сша
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Деструктивные действия США по ситуации вокруг Украины не позволяют делать вид, что по ряду направлений двусторонней повестки возможно вести дела "как обычно", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя перенос каирских консультаций по ДСНВ.Ранее Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря."Нарастающая динамика деструктивных действий США в контексте кризиса вокруг Украины не позволяет нам ни в одной из областей двусторонней повестки дня делать вид, будто мы можем по отдельным направлениям "вести дела, как обычно", - сказал Ермаков, объясняя причины действий российской стороны."Что касается сроков проведения перенесённой нами сессии ДКК, то имеем в виду вернуться к этому вопросу позднее", - отметил Ермаков.Ранее в МИД РФ выразили надежду, что США будут содействовать проведению встречи двусторонней комиссии в 2023 году. В свою очередь замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отметил, что причина переноса консультации "в большей мере политическая, чем техническая".Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221129/ryabkov-1835080126.html
https://ria.ru/20221130/ssha-1835173158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир ермаков, россия, сша
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Владимир Ермаков, Россия, США
09:17 30.11.2022 (обновлено: 10:05 30.11.2022)
В МИД заявили о неспособности вести дела с США "как обычно"
Дипломат Ермаков: действия США не позволяют делать вид, что можно вести дела "как обычно"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Деструктивные действия США по ситуации вокруг Украины не позволяют делать вид, что по ряду направлений двусторонней повестки возможно вести дела "как обычно", заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, комментируя перенос каирских консультаций по ДСНВ.
Ранее Россия уведомила США о переносе на более поздний срок сессии Двусторонней консультативной комиссии по Договору, ранее запланированной на 29 ноября - 6 декабря.
"Нарастающая динамика деструктивных действий США в контексте кризиса вокруг Украины не позволяет нам ни в одной из областей двусторонней повестки дня делать вид, будто мы можем по отдельным направлениям "вести дела, как обычно", - сказал Ермаков, объясняя причины действий российской стороны.
"Что касается сроков проведения перенесённой нами сессии ДКК, то имеем в виду вернуться к этому вопросу позднее", - отметил Ермаков.
Ранее в МИД РФ выразили надежду, что США будут содействовать проведению встречи двусторонней комиссии в 2023 году. В свою очередь замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков
отметил, что причина переноса консультации "в большей мере политическая, чем техническая".