https://ria.ru/20221130/sreda-1835382434.html
В глобальной цифровой среде нет правил игры, заявила замглавы Минцифры
В глобальной цифровой среде нет правил игры, заявила замглавы Минцифры - РИА Новости, 30.11.2022
В глобальной цифровой среде нет правил игры, заявила замглавы Минцифры
Современная цифровая глобальная среда не обладает универсальными правилами поведения, в связи с чем отсутствует и фундамент для дальнейшего развития глобального РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:31
2022-11-30T18:31
2022-11-30T18:31
технологии
бэлла черкесова
россия
оон
эфиопия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Современная цифровая глобальная среда не обладает универсальными правилами поведения, в связи с чем отсутствует и фундамент для дальнейшего развития глобального доверия и безопасности, заявила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова на 17-м Форуме ООН (IGF 2022) по управлению интернетом.По ее словам, глобальное доверие является важной основой "любого плодотворного международного сотрудничества, которое возникает только тогда, когда государства разделяют и следуют одним и тем же ключевым принципам". Замглавы Минцифры сравнила их с правилами футбола, когда команды строго следуют универсальным правилам, "включая принцип честной игры"."К сожалению, в современной цифровой глобальной среде у нас нет универсальных правил поведения, нет принципа честной игры. У нас буквально нет фундамента для дальнейшего развития глобального доверия и безопасности", - отметила Черкесова.К позиции замглавы Минцифры также присоединилась заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Полетаева. Она добавила, что на данный момент часть стран мира поспособствовала тому, "чтобы Россия оказалась в IT-изоляции"."Мы последовательно отстаиваем принцип свободного, инклюзивного интернета, и подобные попытки фрагментировать интернет-пространство должны мобилизовать усилия мирового сообщества на скорейшую выработку единых правил деятельности в глобальной сети, перед которыми будут равны все без исключения", - добавила Полетаева.17-й Форум ООН (IGF 2022) по управлению интернетом проходит в этом году в Эфиопии. Его представители рассказали, чем опасны фрагментация интернет-пространства и попытки изолировать отдельные страны от глобальной сети.
https://ria.ru/20221129/vympelkom-1834984521.html
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технологии, бэлла черкесова, россия, оон, эфиопия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Технологии, Бэлла Черкесова, Россия, ООН, Эфиопия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В глобальной цифровой среде нет правил игры, заявила замглавы Минцифры
Замглавы Минцифры Черкесова: у глобальной цифровой среды нет универсальных правил игры
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Современная цифровая глобальная среда не обладает универсальными правилами поведения, в связи с чем отсутствует и фундамент для дальнейшего развития глобального доверия и безопасности, заявила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова на 17-м Форуме ООН (IGF 2022) по управлению интернетом.
По ее словам, глобальное доверие является важной основой "любого плодотворного международного сотрудничества, которое возникает только тогда, когда государства разделяют и следуют одним и тем же ключевым принципам". Замглавы Минцифры сравнила их с правилами футбола, когда команды строго следуют универсальным правилам, "включая принцип честной игры".
"К сожалению, в современной цифровой глобальной среде у нас нет универсальных правил поведения, нет принципа честной игры. У нас буквально нет фундамента для дальнейшего развития глобального доверия и безопасности", - отметила Черкесова.
К позиции замглавы Минцифры также присоединилась заместитель генерального директора АНО "Диалог" Юлия Полетаева. Она добавила, что на данный момент часть стран мира поспособствовала тому, "чтобы Россия
оказалась в IT-изоляции".
"Мы последовательно отстаиваем принцип свободного, инклюзивного интернета, и подобные попытки фрагментировать интернет-пространство должны мобилизовать усилия мирового сообщества на скорейшую выработку единых правил деятельности в глобальной сети, перед которыми будут равны все без исключения", - добавила Полетаева.
17-й Форум ООН (IGF 2022) по управлению интернетом проходит в этом году в Эфиопии
. Его представители рассказали, чем опасны фрагментация интернет-пространства и попытки изолировать отдельные страны от глобальной сети.