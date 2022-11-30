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Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/sovfed-1835234694.html
Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС
Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС
Совет Федерации принял обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, в котором потребовал от украинского руководства прекратить атаки на... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:34
2022-11-30T12:36
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации принял обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, в котором потребовал от украинского руководства прекратить атаки на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру."Сайт Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращение любых атак на ЗАЭС и связанную с ней критическую инфраструктуру", - говорится в принятом в среду на заседании Совфеда документе.Также сенаторы обратились к парламентам стран мира и международным парламентским организациям с призывом осудить политику киевских властей и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе атомной станции."В случае продолжения нанесения таких ударов может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которая затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран. Действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно характеризовать иначе, как ядерный терроризм, несущий разрушение и смерть", - говорится в обращении.Как отмечается в документе, киевский режим не прекращает осуществлять "грубые и безответственные провокации" путём нанесения ударов по ЗАЭС, создавая угрозы её безопасного функционирования и увеличивая риски техногенной катастрофы, последствия которой нельзя предсказать. При этом, отмечают сенаторы, представители Российской Федерации неоднократно и в Совете безопасности ООН, и в директивных органах МАГАТЭ, и на других крупных международных площадках неоднократно заявляли о деструктивный деятельности, угрожающей всему человечеству. Однако действия вооруженных украинских неонацистов и иностранных наемников в отношении ЗАЭС остаются без должной реакции, говорится в обращении.
https://ria.ru/20221130/plennyy-1835233964.html
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украина, европа, россия, совет федерации рф, запорожская аэс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Россия, Совет Федерации РФ, Запорожская АЭС, В мире
12:34 30.11.2022 (обновлено: 12:36 30.11.2022)
 
Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС

Совфед обратился к парламентам мира с требованием к Украине прекратить атаки на ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации принял обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, в котором потребовал от украинского руководства прекратить атаки на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру.
"Сайт Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращение любых атак на ЗАЭС и связанную с ней критическую инфраструктуру", - говорится в принятом в среду на заседании Совфеда документе.
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Также сенаторы обратились к парламентам стран мира и международным парламентским организациям с призывом осудить политику киевских властей и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе атомной станции.
"В случае продолжения нанесения таких ударов может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которая затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран. Действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно характеризовать иначе, как ядерный терроризм, несущий разрушение и смерть", - говорится в обращении.
Как отмечается в документе, киевский режим не прекращает осуществлять "грубые и безответственные провокации" путём нанесения ударов по ЗАЭС, создавая угрозы её безопасного функционирования и увеличивая риски техногенной катастрофы, последствия которой нельзя предсказать. При этом, отмечают сенаторы, представители Российской Федерации неоднократно и в Совете безопасности ООН, и в директивных органах МАГАТЭ, и на других крупных международных площадках неоднократно заявляли о деструктивный деятельности, угрожающей всему человечеству. Однако действия вооруженных украинских неонацистов и иностранных наемников в отношении ЗАЭС остаются без должной реакции, говорится в обращении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияСовет Федерации РФЗапорожская АЭСВ мире
 
 
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