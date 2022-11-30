12:34 30.11.2022 (обновлено: 12:36 30.11.2022)
Совфед потребовал от Украины прекратить атаки на Запорожскую АЭС
Совфед обратился к парламентам мира с требованием к Украине прекратить атаки на ЗАЭС
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСотрудники Запорожской атомной электростанции на территории
Сотрудники Запорожской атомной электростанции на территории. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации принял обращение к парламентам стран мира и межпарламентским организациям, в котором потребовал от украинского руководства прекратить атаки на Запорожскую АЭС и связанную с ней инфраструктуру.
"Сайт Федерации требует от военного и политического руководства Украины немедленного прекращение любых атак на ЗАЭС и связанную с ней критическую инфраструктуру", - говорится в принятом в среду на заседании Совфеда документе.
Также сенаторы обратились к парламентам стран мира и международным парламентским организациям с призывом осудить политику киевских властей и потребовать прекратить агрессивные действия, угрожающие безопасности крупнейшей в Европе атомной станции.
"В случае продолжения нанесения таких ударов может возникнуть опасность масштабного радиационного заражения, которая затронет территории не только России и Украины, но и соседних европейских стран. Действия Украины в отношении ЗАЭС невозможно характеризовать иначе, как ядерный терроризм, несущий разрушение и смерть", - говорится в обращении.
Как отмечается в документе, киевский режим не прекращает осуществлять "грубые и безответственные провокации" путём нанесения ударов по ЗАЭС, создавая угрозы её безопасного функционирования и увеличивая риски техногенной катастрофы, последствия которой нельзя предсказать. При этом, отмечают сенаторы, представители Российской Федерации неоднократно и в Совете безопасности ООН, и в директивных органах МАГАТЭ, и на других крупных международных площадках неоднократно заявляли о деструктивный деятельности, угрожающей всему человечеству. Однако действия вооруженных украинских неонацистов и иностранных наемников в отношении ЗАЭС остаются без должной реакции, говорится в обращении.