https://ria.ru/20221130/snv-1835185852.html

В МИД прокомментировали выведение США некоторых СНВ из засчета

В МИД прокомментировали выведение США некоторых СНВ из засчета - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД прокомментировали выведение США некоторых СНВ из засчета

Пока преждевременно прогнозировать возможные ответные шаги России в связи с проблемой искусственного выведения США ряда стратегических наступательных вооружений РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:49

2022-11-30T09:49

2022-11-30T10:04

владимир ермаков

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сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пока преждевременно прогнозировать возможные ответные шаги России в связи с проблемой искусственного выведения США ряда стратегических наступательных вооружений (СНВ) из засчета по Договору, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков."Сохраняется и серьезная проблема недобросовестного вывода американской стороной части своих СНВ из-под засчета по Договору. На предыдущих этапах нам удалось несколько продвинуться в решении одного из аспектов данной проблемы, однако до полноценного урегулирования всех наших соответствующих озабоченностей еще далеко", - сказал Ермаков.Он отметил, что эта тема для Москвы является "приоритетной в контексте ДСНВ и останется таковой до момента, когда имеющиеся проблемные вопросы будут окончательно разрешены удовлетворяющим нас образом"."Необходимо закрепить и развить тот частичный прогресс, которого ранее с большим трудом удалось достигнуть. При этом опыт взаимоотношений с США вынуждает готовиться к любым вариантам развития событий. Поэтому рассуждать о наших возможных ответных действиях применительно к тому или иному сценарию сейчас было бы преждевременно",- добавил Ермаков, отвечая на вопрос, существует ли риск, что из-за действий США Россия выведет часть собственных СНВ из-под действия Договора.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир ермаков, россия, сша, москва, в мире