https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835374978.html

Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов

Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов - РИА Новости, 30.11.2022

Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов

Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:02

2022-11-30T18:02

2022-11-30T18:02

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства.В санкционный список попали военный комиссар города Москвы Максим Локтев, Ростовской области Игорь Егоров, республики Алтай Олег Денисенко, Калининградской области Юрий Бойченко и военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.Санкции также ввели против губернатора Омской области Александра Буркова, Мурманской области Андрея Чибиса, Белгородской области Вячеслава Гладкова, Ростовской области Василия Голубева, главы республики Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республики Калмыкии Бату Хасикова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Дагестана Сергея Меликова, губернатора Магаданской области Сергея Носова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835373400.html

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, великобритания