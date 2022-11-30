https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835374978.html
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов - РИА Новости, 30.11.2022
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов
Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:02
2022-11-30T18:02
2022-11-30T18:02
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства.В санкционный список попали военный комиссар города Москвы Максим Локтев, Ростовской области Игорь Егоров, республики Алтай Олег Денисенко, Калининградской области Юрий Бойченко и военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.Санкции также ввели против губернатора Омской области Александра Буркова, Мурманской области Андрея Чибиса, Белгородской области Вячеслава Гладкова, Ростовской области Василия Голубева, главы республики Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республики Калмыкии Бату Хасикова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Дагестана Сергея Меликова, губернатора Магаданской области Сергея Носова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
https://ria.ru/20221130/sanktsii-1835373400.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, великобритания
В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Великобритания
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов
Британия ввела санкции против глав и военных комиссаров некоторых российских регионов