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Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов - РИА Новости, 30.11.2022
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Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов - РИА Новости, 30.11.2022
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов
Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:02
2022-11-30T18:02
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства.В санкционный список попали военный комиссар города Москвы Максим Локтев, Ростовской области Игорь Егоров, республики Алтай Олег Денисенко, Калининградской области Юрий Бойченко и военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.Санкции также ввели против губернатора Омской области Александра Буркова, Мурманской области Андрея Чибиса, Белгородской области Вячеслава Гладкова, Ростовской области Василия Голубева, главы республики Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республики Калмыкии Бату Хасикова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Дагестана Сергея Меликова, губернатора Магаданской области Сергея Носова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
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в мире, санкции, санкции в отношении россии, россия, великобритания
В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Россия, Великобритания
18:02 30.11.2022
 
Британия ввела санкции против глав некоторых российских регионов

Британия ввела санкции против глав и военных комиссаров некоторых российских регионов

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против глав и военных комиссаров ряда российских регионов, говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте британского правительства.
В санкционный список попали военный комиссар города Москвы Максим Локтев, Ростовской области Игорь Егоров, республики Алтай Олег Денисенко, Калининградской области Юрий Бойченко и военный комиссар Алтайского края Марат Усманов.
Санкции также ввели против губернатора Омской области Александра Буркова, Мурманской области Андрея Чибиса, Белгородской области Вячеслава Гладкова, Ростовской области Василия Голубева, главы республики Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, республики Калмыкии Бату Хасикова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, главы Дагестана Сергея Меликова, губернатора Магаданской области Сергея Носова и губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
17:58
Британия ввела санкции против директора ФСИН
 
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