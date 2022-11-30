https://ria.ru/20221130/sammit-1835343635.html
МИД: второй саммит Россия-Африка переведет сотрудничество на новый уровень
МИД: второй саммит Россия-Африка переведет сотрудничество на новый уровень - РИА Новости, 30.11.2022
МИД: второй саммит Россия-Африка переведет сотрудничество на новый уровень
Москва ожидает, что второй саммит Россия-Африка, запланированный на июль 2023 года, поможет перевести сотрудничество со странами континента на качественно новый РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:44
2022-11-30T16:44
2022-11-30T16:44
в мире
россия
африка
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
олег озеров
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что второй саммит Россия-Африка, запланированный на июль 2023 года, поможет перевести сотрудничество со странами континента на качественно новый уровень, что совпадает с желанием самих африканских стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.Второй саммит Россия - Африка запланирован на июль 2023 года, он пройдёт в Санкт-Петербурге. Первый саммит Россия - Африка состоялся в 2019 году в Сочи с участием глав большинства африканских государств."Исходим из того, что все-таки этот форум должен стать качественно новым шагом в деле налаживания российско-африканских отношений. Он должен привести наши отношения на иной уровень взаимодействия. Это совпадает не только с нашими намерениями, но и с намерениями большинства африканских государств, которые нам посылают позитивные сигналы о готовности принять участие в подготовке форума и в нем самом", - сказал Озеров в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.Ранее председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк в интервью РИА Новости заявил, что первый саммит Россия - Африка в 2019 году был своего рода "помолвкой", а второй по той же аналогии может стать свадьбой, на котором Россия и Африка "оформят свои отношения".
https://ria.ru/20221130/sammit-1835319914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, африка, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), олег озеров
В мире, Россия, Африка, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Олег Озеров
МИД: второй саммит Россия-Африка переведет сотрудничество на новый уровень
МИД: второй саммит Россия-Африка может перевести сотрудничество на новый уровень
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва ожидает, что второй саммит Россия-Африка, запланированный на июль 2023 года, поможет перевести сотрудничество со странами континента на качественно новый уровень, что совпадает с желанием самих африканских стран, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.
Второй саммит Россия - Африка
запланирован на июль 2023 года, он пройдёт в Санкт-Петербурге
. Первый саммит Россия - Африка состоялся в 2019 году в Сочи
с участием глав большинства африканских государств.
"Исходим из того, что все-таки этот форум должен стать качественно новым шагом в деле налаживания российско-африканских отношений. Он должен привести наши отношения на иной уровень взаимодействия. Это совпадает не только с нашими намерениями, но и с намерениями большинства африканских государств, которые нам посылают позитивные сигналы о готовности принять участие в подготовке форума и в нем самом", - сказал Озеров в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Ранее председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк в интервью РИА Новости заявил, что первый саммит Россия - Африка в 2019 году был своего рода "помолвкой", а второй по той же аналогии может стать свадьбой, на котором Россия и Африка "оформят свои отношения".