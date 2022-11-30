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В МИД анонсировали расширенную программу второго саммита Россия-Африка - РИА Новости, 30.11.2022
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В МИД анонсировали расширенную программу второго саммита Россия-Африка
В МИД анонсировали расширенную программу второго саммита Россия-Африка - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД анонсировали расширенную программу второго саммита Россия-Африка
Программа второго саммита Россия-Африка, запланированного на июль 2023 года, будет обширнее первого, в нее включат блок гуманитарного сотрудничества, заявил... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:49
2022-11-30T16:09
москва
россия
африканский союз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Программа второго саммита Россия-Африка, запланированного на июль 2023 года, будет обширнее первого, в нее включат блок гуманитарного сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров."Мы разослали приглашения всем участникам, но основная задача - это выйти на результативный саммит. Конечно, мы рассчитываем на представительное участие африканских делегаций высшего и высокого уровня", - сказал он в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.Озеров добавил, что на этот раз программа саммита будет обширнее, включая гуманитарное и экономическое сотрудничество."Мы понимаем, что предстоящий саммит призван придать импульс российско-африканскому политическому, торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, это будет более объемная программа, чем та, которая была предложена на первом саммите", - отметил он."Мы исходим из того, что на саммите должна быть обширная программа гуманитарная - наука, образование, культура, роль СМИ, спорт... Думаю, что это одно из основных направлений... Это связано с тем, что сами африканцы ставят перед нами вопросы, которые связаны с гуманитарным сотрудничеством", - пояснил Озеров.
https://ria.ru/20221130/afrika-1835316698.html
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москва, россия, африканский союз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Москва, Россия, Африканский союз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
15:49 30.11.2022 (обновлено: 16:09 30.11.2022)
 
В МИД анонсировали расширенную программу второго саммита Россия-Африка

Москва разослала приглашения на саммит Россия-Африка всем участникам Африканского союза

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Программа второго саммита Россия-Африка, запланированного на июль 2023 года, будет обширнее первого, в нее включат блок гуманитарного сотрудничества, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров.
"Мы разослали приглашения всем участникам, но основная задача - это выйти на результативный саммит. Конечно, мы рассчитываем на представительное участие африканских делегаций высшего и высокого уровня", - сказал он в ходе конференции "Практические аспекты сотрудничества со странами Африки в новых условиях" в рамках подготовки ко второму саммиту и Экономическому форуму "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
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Озеров добавил, что на этот раз программа саммита будет обширнее, включая гуманитарное и экономическое сотрудничество.
"Мы понимаем, что предстоящий саммит призван придать импульс российско-африканскому политическому, торгово-экономическому, инвестиционному, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, это будет более объемная программа, чем та, которая была предложена на первом саммите", - отметил он.
"Мы исходим из того, что на саммите должна быть обширная программа гуманитарная - наука, образование, культура, роль СМИ, спорт... Думаю, что это одно из основных направлений... Это связано с тем, что сами африканцы ставят перед нами вопросы, которые связаны с гуманитарным сотрудничеством", - пояснил Озеров.
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