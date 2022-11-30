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В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов - РИА Новости, 30.11.2022
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В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов
В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов - РИА Новости, 30.11.2022
В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов
В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:50
2022-11-30T12:50
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
сергей шойгу
россия
гаджиево
мурманская область
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии."На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае", - сказал министр.По его словам, в ВМФ РФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске."С опережением сроков выполняются все поставленные верховным главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации", - добавил Шойгу.
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, россия, гаджиево, мурманская область
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Сергей Шойгу, Россия, Гаджиево, Мурманская область
12:50 30.11.2022
 
В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов

Шойгу: в пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых ракетных комплексов

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в медиабанкСтратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс"
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии.
"На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае", - сказал министр.
По его словам, в ВМФ РФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске.
"С опережением сроков выполняются все поставленные верховным главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации", - добавил Шойгу.
Стратегический ракетный комплекс Авангард с гиперзвуковым планирующим блоком - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:14
Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды"
 
БезопасностьРакетные войска стратегического назначенияСергей ШойгуРоссияГаджиевоМурманская область
 
 
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