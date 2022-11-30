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В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов

В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов - РИА Новости, 30.11.2022

В пяти соединениях РВСН возводят инфраструктуру для новых комплексов

В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:50

2022-11-30T12:50

2022-11-30T12:50

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

сергей шойгу

россия

гаджиево

мурманская область

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения идет строительство инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии."На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. По линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае", - сказал министр.По его словам, в ВМФ РФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области и объекты основного пункта базирования в дагестанском Каспийске."С опережением сроков выполняются все поставленные верховным главнокомандующим задачи по восстановлению инфраструктуры в новых регионах Российской Федерации", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20221118/avangard-1832506904.html

россия

гаджиево

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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, сергей шойгу, россия, гаджиево, мурманская область