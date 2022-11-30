https://ria.ru/20221130/ris-1835213934.html
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса - РИА Новости, 30.11.2022
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса
Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:26
2022-11-30T11:26
2022-11-30T12:12
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
рис
экспорт
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов."В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", - говорится в сообщении.Согласно проекту, министерство экономического развития России должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении временного запрета.
https://ria.ru/20221117/eksport-1832147513.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, рис, экспорт
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийская экономическая комиссия, Рис, Экспорт
11:26 30.11.2022 (обновлено: 12:12 30.11.2022)
Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса
Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до 30 июня 2023 года