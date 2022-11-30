https://ria.ru/20221130/ris-1835213934.html

Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса

Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса - РИА Новости, 30.11.2022

Минсельхоз предложил продлить на полгода запрет на экспорт риса

Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:26

2022-11-30T11:26

2022-11-30T12:12

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийская экономическая комиссия

рис

экспорт

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минсельхоз России предложил продлить запрет на экспорт риса на полгода, до 30 июня 2023 года, для обеспечения продовольственной безопасности страны, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном интернет-портале правовых актов."В целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации правительство Российской Федерации постановляет: установить с 1 января по 30 июня 2023 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой из Российской Федерации", - говорится в сообщении.Согласно проекту, министерство экономического развития России должно уведомить Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) о введении временного запрета.

https://ria.ru/20221117/eksport-1832147513.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, рис, экспорт