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Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев - РИА Новости, 30.11.2022
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Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев - РИА Новости, 30.11.2022
Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев
В рамках частичной мобилизации к обучению 300 тысяч новобранцев привлекли около трех тысяч инструкторов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:49
2022-11-30T14:22
россия
белоруссия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В рамках частичной мобилизации к обучению 300 тысяч новобранцев привлекли около трех тысяч инструкторов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев", — сказал он.По словам главы министерства, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. В Вооруженные силы по плану призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238917.html
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россия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность
Россия, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Безопасность
12:49 30.11.2022 (обновлено: 14:22 30.11.2022)
 
Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

Шойгу: более 300 тысяч резервистов и добровольцев прошли обучение на полигонах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоеннослужащие с ручными гранатометами РПГ-7
Военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В рамках частичной мобилизации к обучению 300 тысяч новобранцев привлекли около трех тысяч инструкторов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
"К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев", — сказал он.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
12:49
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По словам главы министерства, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. В Вооруженные силы по плану призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
12:51
Минобороны предложило создать еще 16 военных учебных центров для студентов
 
РоссияБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуБезопасность
 
 
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