https://ria.ru/20221130/rezervisty-1835239511.html

Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев - РИА Новости, 30.11.2022

Шойгу: инструкторы обучили более 300 тысяч резервистов и добровольцев

В рамках частичной мобилизации к обучению 300 тысяч новобранцев привлекли около трех тысяч инструкторов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:49

2022-11-30T12:49

2022-11-30T14:22

россия

белоруссия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В рамках частичной мобилизации к обучению 300 тысяч новобранцев привлекли около трех тысяч инструкторов, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства."К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тысяч резервистов, в том числе добровольцев", — сказал он.По словам главы министерства, в учебных центрах подготовлено около восьми тысяч экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы, аппаратной связи.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России 21 сентября по указу президента Владимира Путина. В Вооруженные силы по плану призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-1835238917.html

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Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность