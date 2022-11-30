https://ria.ru/20221130/referendumy-1835288653.html

Польша хочет провести референдумы на Западной Украине, заявил Нарышкин

Польша хочет провести референдумы на Западной Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.11.2022

Польша хочет провести референдумы на Западной Украине, заявил Нарышкин

Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:42

2022-11-30T14:42

2022-11-30T16:26

в мире

сергей нарышкин

польша

украина

львовская область

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Польское руководство намерено провести референдумы на Западной Украине для обоснования своих притязаний на украинские земли, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."С целью обеспечить легитимный характер планируемых территориальных приобретений польским руководством принято решение использовать успешный российский опыт возвращения исконных территорий путем проведения на них референдумов", — сказал Нарышкин.По его словам, в качестве "пробного шара" польские спецслужбы "слили" украинским СМИ сведения о якобы подготовке во Львовской области Украины плебисцита на тему присоединения к Польше."Реакцию весомых региональных игроков и простых граждан предполагается тщательно отследить и проанализировать", — добавил Нарышкин.Ранее он заявил, что, по данным СВР, Варшава форсирует подготовку к аннексии территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской области Украины.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221121/izvineniya-1832974641.html

польша

украина

львовская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сергей нарышкин, польша, украина, львовская область, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)