https://ria.ru/20221130/referendum-1835354915.html

В МИД прокомментировали решение ВС Великобритании о референдуме в Шотландии

В МИД прокомментировали решение ВС Великобритании о референдуме в Шотландии - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД прокомментировали решение ВС Великобритании о референдуме в Шотландии

Поведение Лондона по вопросу проведения в Шотландии референдума о независимости продемонстрирует, как Великобритания относится к волеизъявлению граждан,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:10

2022-11-30T17:10

2022-11-30T17:10

шотландия

великобритания

мария захарова

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_0:250:3023:1950_1920x0_80_0_0_df913b2444ba0ba8f07a4df8c22fa6a2.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Поведение Лондона по вопросу проведения в Шотландии референдума о независимости продемонстрирует, как Великобритания относится к волеизъявлению граждан, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мне кажется, что политическое устройство независимых суверенных стран мы всегда рассматривали как сугубо внутреннее дело, в которое мы ни в коей мере не вмешиваемся - ни какими-то политическими заявлениями, ни тем более действиями", - сказала она, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать принятое Верховным судом Великобритании решение по шотландскому референдуму.Захарова отметила, что Москва следит за процессом, анализирует его, он подробно описывается в СМИ. Также поступают и в других странах не только на государственном уровне, но и частным образом. По словам официального представителя МИД РФ, на фоне охватившей Британию экономической рецессии, неспособности Лондона договориться с Брюсселем о параметрах сосуществования после Brexit перспектива обретения регионами королевства большей самостоятельности все более будоражит британские элиты."Мы исходим из того, что эти вопросы будут решаться на основе международного права, на основе британского законодательства. Я не знаю, насколько оно соответствует тем деяниям, которые совершаются, но все-таки опора должна быть на закон, и с должным учетом демократичного и транспарентного волеизъявления населения Шотландии это должно происходить", - пояснила она.По словам Захаровой, "будет неплохая проверка Британии на предмет того, как же Лондон относится к понятию референдума, волеизъявления граждан, плебисцита, не на словах, а на деле".Верховный суд Великобритании 23 ноября признал незаконным проведение в Шотландии референдума о независимости без согласия британского правительства.Первый министр Шотландии Никола Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести референдум в 2023 году, однако бывшие премьер-министры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс заявляли, что не допустят этого, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Нынешний премьер Риши Сунак также исключил проведение голосования и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовало 55%, за - 45%. Один из последних опросов исследовательской компании Survation, проведенный 28 и 29 сентября, показал, что 41% шотландцев поддерживают независимость от Великобритании, 59% выступают против.

https://ria.ru/20221130/britaniya-1835348809.html

https://ria.ru/20221130/perepis-1835353703.html

шотландия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шотландия, великобритания, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)