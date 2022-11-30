https://ria.ru/20221130/proverka-1835380590.html

Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства

Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства - РИА Новости, 30.11.2022

Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства

Внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства проходит в среду на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:27

2022-11-30T18:27

2022-11-30T18:27

экономика

авто

александр беглов

санкт-петербург

россия

ассоциация европейского бизнеса

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93211/95/932119596_0:70:978:620_1920x0_80_0_0_5443ac6c3121d9aac609c6aa7bab139c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства проходит в среду на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."На заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции", - говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.При этом безопасность проведения проверки обеспечивается силами Рогвардии и ОМОНа, уточнили на "Тойота Мотор".Как отметили на заводе, начавшийся в середине ноября процесс увольнения сотрудников предприятия по соглашению сторон должен занять "несколько недель".Как сообщали РИА Новости в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения, завод Toyota в Санкт-Петербурге с 14 ноября в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивается от 12 зарплат, также компенсируется часть расходов на переобучение и переквалификацию. На определенный период сохраняется и действие полисов ДМС.В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что власти будут следить за тем, чтобы все обязательства перед сотрудниками были выполнены. Сотрудникам завода планируется оказать помощь в поиске новых мест работы.Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.

https://ria.ru/20221111/toyota-1830847376.html

https://ria.ru/20221004/isuzu-1821314261.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, александр беглов, санкт-петербург, россия, ассоциация европейского бизнеса, toyota corolla