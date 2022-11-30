https://ria.ru/20221130/proverka-1835380590.html
Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства
Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства - РИА Новости, 30.11.2022
Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства
Внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства проходит в среду на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:27
2022-11-30T18:27
2022-11-30T18:27
экономика
авто
александр беглов
санкт-петербург
россия
ассоциация европейского бизнеса
toyota corolla
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства проходит в среду на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."На заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции", - говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.При этом безопасность проведения проверки обеспечивается силами Рогвардии и ОМОНа, уточнили на "Тойота Мотор".Как отметили на заводе, начавшийся в середине ноября процесс увольнения сотрудников предприятия по соглашению сторон должен занять "несколько недель".Как сообщали РИА Новости в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения, завод Toyota в Санкт-Петербурге с 14 ноября в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивается от 12 зарплат, также компенсируется часть расходов на переобучение и переквалификацию. На определенный период сохраняется и действие полисов ДМС.В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что власти будут следить за тем, чтобы все обязательства перед сотрудниками были выполнены. Сотрудникам завода планируется оказать помощь в поиске новых мест работы.Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи компании в 2021 году в РФ выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.
https://ria.ru/20221111/toyota-1830847376.html
https://ria.ru/20221004/isuzu-1821314261.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, александр беглов, санкт-петербург, россия, ассоциация европейского бизнеса, toyota corolla
Экономика, Авто, Александр Беглов, Санкт-Петербург, Россия, Ассоциация европейского бизнеса, Toyota Corolla
Завод Toyota в Петербурге проверяют на соблюдение законодательства
На заводе Toyota в Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения законодательства
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. Внеплановая проверка соблюдения требований налогового и трудового законодательства проходит в среду на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"На заводе ООО "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге
проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности. Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, налоговой и трудовой инспекции", - говорится в ответе пресс-службы на запрос РИА Новости.
При этом безопасность проведения проверки обеспечивается силами Рогвардии и ОМОНа, уточнили на "Тойота Мотор".
Как отметили на заводе, начавшийся в середине ноября процесс увольнения сотрудников предприятия по соглашению сторон должен занять "несколько недель".
Как сообщали РИА Новости в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения, завод Toyota в Санкт-Петербурге с 14 ноября в связи с закрытием начал процедуру увольнения сотрудников по соглашению сторон. При этом работникам выплачивается от 12 зарплат, также компенсируется часть расходов на переобучение и переквалификацию. На определенный период сохраняется и действие полисов ДМС.
В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода - невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено еще с 4 марта.
Губернатор Петербурга Александр Беглов
сообщал, что власти будут следить за тем, чтобы все обязательства перед сотрудниками были выполнены. Сотрудникам завода планируется оказать помощь в поиске новых мест работы.
Завод "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. Его производственная мощность - 100 тысяч автомобилей в год. По данным Ассоциации европейского бизнеса
, продажи компании в 2021 году в РФ
выросли на 7%, почти до 98 тысяч штук.