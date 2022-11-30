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Польша готовит обоснование притязаний на Западную Украину, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.11.2022
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Польша готовит обоснование притязаний на Западную Украину, заявил Нарышкин
Польша готовит обоснование притязаний на Западную Украину, заявил Нарышкин - РИА Новости, 30.11.2022
Польша готовит обоснование притязаний на Западную Украину, заявил Нарышкин
Президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, заявил в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:38
2022-11-30T15:08
в мире
сергей нарышкин
анджей дуда
польша
россия
варшава
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
организация украинских националистов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин."Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину", - сказал Нарышкин.По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года."Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" причастность Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституционные требования", - сказал глава СВР.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;*Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, сергей нарышкин, анджей дуда, польша, россия, варшава, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
В мире, Сергей Нарышкин, Анджей Дуда, Польша, Россия, Варшава, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия
14:38 30.11.2022 (обновлено: 15:08 30.11.2022)
 
Польша готовит обоснование притязаний на Западную Украину, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: президент Польши поручил обосновать притязания на Западную Украину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
"Действуя на упреждение, президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам в сжатые сроки подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину", - сказал Нарышкин.
По его словам, точкой отсчета в проводимых архивных изысканиях является Волынская резня 1943 года.
"Этот трагический эпизод, по мнению польских экспертов, "неопровержимо доказывает" причастность Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии* к геноциду польского народа. В Варшаве уверены, что имеющихся в государственных архивах сведений достаточно, чтобы выдвинуть Киеву весомые реституционные требования", - сказал глава СВР.
Читайте полный текст интервью >>>
*Запрещенная в России экстремистская организация
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