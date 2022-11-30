https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835282904.html

Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат

Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат - РИА Новости, 30.11.2022

Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат

Президент РФ Владимир Путин призвал российское правительство до конца текущей недели определиться с объемами поддержки регионов с низкой бюджетной... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:29

2022-11-30T14:29

2022-11-30T14:29

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российское правительство до конца текущей недели определиться с объемами поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы.Во время совещания с кабмином в среду Путин заявил, что, по данным правительства, бюджеты регионов хорошо наполняются, поэтому глава государства рассчитывает, что субъекты будут правильно расставлять приоритеты и акцент будет сделан на повышение доходов граждан. Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, то Путин поручил оказать им поддержку."Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня. И прошу правительство до конца текущей недели определить объемы такой поддержки и затем направить средства в регионы", - сказал Путин на совещании, посвященном заработным платам в бюджетной сфере.

https://ria.ru/20221130/zarplaty-1835277104.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика, россия