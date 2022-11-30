https://ria.ru/20221130/podderzhka-1835282904.html
Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат
Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат - РИА Новости, 30.11.2022
Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат
Президент РФ Владимир Путин призвал российское правительство до конца текущей недели определиться с объемами поддержки регионов с низкой бюджетной... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:29
2022-11-30T14:29
2022-11-30T14:29
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российское правительство до конца текущей недели определиться с объемами поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы.Во время совещания с кабмином в среду Путин заявил, что, по данным правительства, бюджеты регионов хорошо наполняются, поэтому глава государства рассчитывает, что субъекты будут правильно расставлять приоритеты и акцент будет сделан на повышение доходов граждан. Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, то Путин поручил оказать им поддержку."Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня. И прошу правительство до конца текущей недели определить объемы такой поддержки и затем направить средства в регионы", - сказал Путин на совещании, посвященном заработным платам в бюджетной сфере.
https://ria.ru/20221130/zarplaty-1835277104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин поручил определить объем поддержки регионов для повышения зарплат
Путин поручил правительству определить объем поддержки регионов для повышения зарплат
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал российское правительство до конца текущей недели определиться с объемами поддержки регионов с низкой бюджетной обеспеченностью для повышения зарплат отдельным категориям работников бюджетной сферы.
Во время совещания с кабмином в среду Путин заявил, что, по данным правительства, бюджеты регионов хорошо наполняются, поэтому глава государства рассчитывает, что субъекты будут правильно расставлять приоритеты и акцент будет сделан на повышение доходов граждан. Что касается регионов с низкой бюджетной обеспеченностью, то Путин поручил оказать им поддержку.
"Нужно предоставить таким субъектам дополнительную поддержку с федерального уровня. И прошу правительство до конца текущей недели определить объемы такой поддержки и затем направить средства в регионы", - сказал Путин на совещании, посвященном заработным платам в бюджетной сфере.