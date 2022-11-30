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В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/odessa-1835220155.html
В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе
В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе - РИА Новости, 30.11.2022
В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе
Украинские власти готовят провокацию в Одессе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:47
2022-11-30T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
одесса
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские власти готовят провокацию в Одессе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь Киев готовит очередную провокацию на юге Украины", — написал он в Telegram-канале.По его сведениям, Киев готовит взрыв хранилища химической продукции на Одесском припортовом заводе, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе.Помимо этого, Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке еще одной провокации украинских спецслужб — они пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска. Для этого силовики эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья.В октябре в Минобороны рассказали о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. После этого МАГАТЭ направила команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не смогли обнаружить признаки подготовки "грязной бомбы".При этом, как заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два специалиста агентства посетили три украинских объекта, в том числе командные, но на осмотр ушло всего несколько часов. По его словам, "никто не думал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината"."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве он разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности. По оценкам Минобороны, при подрыве Киевом "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221126/zaes-1834417522.html
https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html
одесса
украина
луганская народная республика
россия
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в мире, андрей марочко, одесса, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:47 30.11.2022 (обновлено: 12:26 30.11.2022)
 
В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе

Марочко: Украина готовит химическую провокацию в Одессе, чтобы отвлечь внимание от потерь

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские власти готовят провокацию в Одессе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь Киев готовит очередную провокацию на юге Украины", — написал он в Telegram-канале.
По его сведениям, Киев готовит взрыв хранилища химической продукции на Одесском припортовом заводе, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе.
Помимо этого, Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке еще одной провокации украинских спецслужб — они пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска. Для этого силовики эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья.
Стела Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 10:16Специальная военная операция на Украине
В МАГАТЭ рассказали, к чему приведет удар по отработавшему топливу на ЗАЭС
В октябре в Минобороны рассказали о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. После этого МАГАТЭ направила команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не смогли обнаружить признаки подготовки "грязной бомбы".
При этом, как заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два специалиста агентства посетили три украинских объекта, в том числе командные, но на осмотр ушло всего несколько часов. По его словам, "никто не думал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината".
"Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве он разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности. По оценкам Минобороны, при подрыве Киевом "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Работа артиллерии Украинской армии - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 00:38Специальная военная операция на Украине
Киев готовит провокацию с обстрелом больницы в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоОдессаУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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