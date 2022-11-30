https://ria.ru/20221130/odessa-1835220155.html

В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе

В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе - РИА Новости, 30.11.2022

В ЛНР заявили о готовящейся Киевом провокации в Одессе

Украинские власти готовят провокацию в Одессе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:47

2022-11-30T11:47

2022-11-30T12:26

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в мире

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луганская народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские власти готовят провокацию в Одессе, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Для отвлечения внимания от провалов в Донбассе и катастрофических потерь Киев готовит очередную провокацию на юге Украины", — написал он в Telegram-канале.По его сведениям, Киев готовит взрыв хранилища химической продукции на Одесском припортовом заводе, чтобы обвинить Россию в техногенной катастрофе.Помимо этого, Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке еще одной провокации украинских спецслужб — они пытаются обвинить российских военнослужащих в массовых убийствах и пытках жителей Купянска. Для этого силовики эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья.В октябре в Минобороны рассказали о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. После этого МАГАТЭ направила команду инспекторов на Украину для изучения ядерных объектов. Глава агентства Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не смогли обнаружить признаки подготовки "грязной бомбы".При этом, как заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два специалиста агентства посетили три украинских объекта, в том числе командные, но на осмотр ушло всего несколько часов. По его словам, "никто не думал, что "грязная бомба" будет ожидать инспекторов на центральной площади обогатительного комбината"."Грязная бомба" — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве он разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности. По оценкам Минобороны, при подрыве Киевом "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до полутора тысяч километров и могут накрыть Польшу.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221126/zaes-1834417522.html

https://ria.ru/20221117/provokatsiya-1832090375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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