НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг
Столтенберг: НАТО будет сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют интересам
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Страны НАТО продолжат сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют их интересам, но будут снижать зависимость, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Румынии.
"НАТО – это альянс Европы и Северной Америки. Но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются глобальными, мы должны решать их вместе в рамках НАТО. Мы не рассматриваем Китай как противника и намерены продолжить взаимодействие с ним там, где это соответствует нашим интересам, в том числе, чтобы донести нашу позицию по незаконной войне на Украине", - сказал он.
При этом, по словам Столтенберга, "министры обсудили амбициозное военное развитие Китая, его технологические достижения, растущую активную деятельность в киберпространстве".
Генсек НАТО подчеркнул, что, учитывая опыт сотрудничества с Россией, западные страны должны оценить зависимость от Китая в таких вопросах как в цепочки поставок, технология, инфраструктура. "Мы продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны понимать, где существует зависимость, снижать нашу уязвимость, снижать риски", - указал Столтенберг.
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