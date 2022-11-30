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НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.11.2022
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НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг
НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.11.2022
НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг
Страны НАТО продолжат сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют их интересам, но будут снижать зависимость, сообщил генсек Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:58
2022-11-30T15:58
в мире
йенс столтенберг
китай
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Страны НАТО продолжат сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют их интересам, но будут снижать зависимость, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Румынии."НАТО – это альянс Европы и Северной Америки. Но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются глобальными, мы должны решать их вместе в рамках НАТО. Мы не рассматриваем Китай как противника и намерены продолжить взаимодействие с ним там, где это соответствует нашим интересам, в том числе, чтобы донести нашу позицию по незаконной войне на Украине", - сказал он.При этом, по словам Столтенберга, "министры обсудили амбициозное военное развитие Китая, его технологические достижения, растущую активную деятельность в киберпространстве".Генсек НАТО подчеркнул, что, учитывая опыт сотрудничества с Россией, западные страны должны оценить зависимость от Китая в таких вопросах как в цепочки поставок, технология, инфраструктура. "Мы продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны понимать, где существует зависимость, снижать нашу уязвимость, снижать риски", - указал Столтенберг.
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в мире, йенс столтенберг, китай, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Китай, НАТО
15:58 30.11.2022
 
НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг

Столтенберг: НАТО будет сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют интересам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Страны НАТО продолжат сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют их интересам, но будут снижать зависимость, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Румынии.
"НАТО – это альянс Европы и Северной Америки. Но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются глобальными, мы должны решать их вместе в рамках НАТО. Мы не рассматриваем Китай как противника и намерены продолжить взаимодействие с ним там, где это соответствует нашим интересам, в том числе, чтобы донести нашу позицию по незаконной войне на Украине", - сказал он.
При этом, по словам Столтенберга, "министры обсудили амбициозное военное развитие Китая, его технологические достижения, растущую активную деятельность в киберпространстве".
Генсек НАТО подчеркнул, что, учитывая опыт сотрудничества с Россией, западные страны должны оценить зависимость от Китая в таких вопросах как в цепочки поставок, технология, инфраструктура. "Мы продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны понимать, где существует зависимость, снижать нашу уязвимость, снижать риски", - указал Столтенберг.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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В миреЙенс СтолтенбергКитайНАТО
 
 
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