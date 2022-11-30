https://ria.ru/20221130/nato-1835324753.html

НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг

НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг - РИА Новости, 30.11.2022

НАТО будет сотрудничать с Китаем там, где это выгодно, заявил Столтенберг

Страны НАТО продолжат сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют их интересам, но будут снижать зависимость, сообщил генсек Йенс Столтенберг по... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:58

2022-11-30T15:58

2022-11-30T15:58

в мире

йенс столтенберг

китай

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Страны НАТО продолжат сотрудничать с Китаем в областях, которые соответствуют их интересам, но будут снижать зависимость, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Румынии."НАТО – это альянс Европы и Северной Америки. Но вызовы, с которыми мы сталкиваемся, являются глобальными, мы должны решать их вместе в рамках НАТО. Мы не рассматриваем Китай как противника и намерены продолжить взаимодействие с ним там, где это соответствует нашим интересам, в том числе, чтобы донести нашу позицию по незаконной войне на Украине", - сказал он.При этом, по словам Столтенберга, "министры обсудили амбициозное военное развитие Китая, его технологические достижения, растущую активную деятельность в киберпространстве".Генсек НАТО подчеркнул, что, учитывая опыт сотрудничества с Россией, западные страны должны оценить зависимость от Китая в таких вопросах как в цепочки поставок, технология, инфраструктура. "Мы продолжим торговать и экономически взаимодействовать с Китаем, но мы должны понимать, где существует зависимость, снижать нашу уязвимость, снижать риски", - указал Столтенберг.

https://ria.ru/20221123/nato-1833633532.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, китай, нато