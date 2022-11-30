https://ria.ru/20221130/nato-1835274526.html

В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток

В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток - РИА Новости, 30.11.2022

В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток

Попытки НАТО расширить территорию на Восток, уже спровоцировавшие нынешний кризис, несут в себе более глубокую цель — отрезать Европу от России и Китая, считает РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

2022-11-30T14:10

в мире

йенс столтенберг

китай

европа

россия

нато

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693269_0:32:3527:2016_1920x0_80_0_0_5647876374a58a5884d4a25828a7f871.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Попытки НАТО расширить территорию на Восток, уже спровоцировавшие нынешний кризис, несут в себе более глубокую цель — отрезать Европу от России и Китая, считает автор чешского издания Parlamentní listy Йиржи Пароубек.По мнению автора статьи, уже отрезав Европу от российского дешевого топлива, теперь США пытаются при помощи Североатлантического альянса получить наиболее полный контроль над европейским торговым пространством, ограничивая страны НАТО от торговли с Китаем. Именно об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг."Отказываться от поставок дешевого российского сырья само по себе глупо, потому что это повышает затратность европейской промышленности, что снижает ее конкурентоспособность, то есть способность европейских товаров занимать свое место в мире. А если Европа еще и откажется от работы на огромном китайском рынке, то случится настоящая экономическая катастрофа", — пояснил Пароубек.Не меньшее опасение у США вызвала активность многих финансово перспективных государств вступить в БРИКС, где Россия и Китай играют важнейшую роль. Поэтому Штаты приняли решение сочетать протекционистскую финансовую политику с мерами изоляции необходимого для собственного сбыта рынка от Москвы и Пекина.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудят "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам, пытается контролировать критическую инфраструктуру блока, цепочки поставок и ключевые промышленные секторы западных стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html

https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html

китай

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, йенс столтенберг, китай, европа, россия, нато, брикс