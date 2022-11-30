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В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток - РИА Новости, 30.11.2022
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В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток
В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток - РИА Новости, 30.11.2022
В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток
Попытки НАТО расширить территорию на Восток, уже спровоцировавшие нынешний кризис, несут в себе более глубокую цель — отрезать Европу от России и Китая, считает РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:10
2022-11-30T14:10
в мире
йенс столтенберг
китай
европа
россия
нато
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Попытки НАТО расширить территорию на Восток, уже спровоцировавшие нынешний кризис, несут в себе более глубокую цель — отрезать Европу от России и Китая, считает автор чешского издания Parlamentní listy Йиржи Пароубек.По мнению автора статьи, уже отрезав Европу от российского дешевого топлива, теперь США пытаются при помощи Североатлантического альянса получить наиболее полный контроль над европейским торговым пространством, ограничивая страны НАТО от торговли с Китаем. Именно об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг."Отказываться от поставок дешевого российского сырья само по себе глупо, потому что это повышает затратность европейской промышленности, что снижает ее конкурентоспособность, то есть способность европейских товаров занимать свое место в мире. А если Европа еще и откажется от работы на огромном китайском рынке, то случится настоящая экономическая катастрофа", — пояснил Пароубек.Не меньшее опасение у США вызвала активность многих финансово перспективных государств вступить в БРИКС, где Россия и Китай играют важнейшую роль. Поэтому Штаты приняли решение сочетать протекционистскую финансовую политику с мерами изоляции необходимого для собственного сбыта рынка от Москвы и Пекина.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудят "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам, пытается контролировать критическую инфраструктуру блока, цепочки поставок и ключевые промышленные секторы западных стран.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html
https://ria.ru/20221129/stoltenberg-1835147134.html
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в мире, йенс столтенберг, китай, европа, россия, нато, брикс
В мире, Йенс Столтенберг, Китай, Европа, Россия, НАТО, БРИКС
14:10 30.11.2022
 
В Европе раскрыли тайную цель продвижения НАТО на Восток

Parlamentní listy: расширение НАТО на Восток призвано изолировать Европу от России и Китая

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Попытки НАТО расширить территорию на Восток, уже спровоцировавшие нынешний кризис, несут в себе более глубокую цель — отрезать Европу от России и Китая, считает автор чешского издания Parlamentní listy Йиржи Пароубек.
По мнению автора статьи, уже отрезав Европу от российского дешевого топлива, теперь США пытаются при помощи Североатлантического альянса получить наиболее полный контроль над европейским торговым пространством, ограничивая страны НАТО от торговли с Китаем. Именно об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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"Отказываться от поставок дешевого российского сырья само по себе глупо, потому что это повышает затратность европейской промышленности, что снижает ее конкурентоспособность, то есть способность европейских товаров занимать свое место в мире. А если Европа еще и откажется от работы на огромном китайском рынке, то случится настоящая экономическая катастрофа", — пояснил Пароубек.
Не меньшее опасение у США вызвала активность многих финансово перспективных государств вступить в БРИКС, где Россия и Китай играют важнейшую роль. Поэтому Штаты приняли решение сочетать протекционистскую финансовую политику с мерами изоляции необходимого для собственного сбыта рынка от Москвы и Пекина.
"Просто отказаться от сотрудничества с Китаем означало бы нанести сильный, а может, даже смертельный удар по европейской промышленности, ее самым прогрессивным отраслям", — считает автор.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран альянса на встрече в Бухаресте 29-30 ноября обсудят "вызовы" со стороны Китая, который, по его словам, пытается контролировать критическую инфраструктуру блока, цепочки поставок и ключевые промышленные секторы западных стран.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 22:53
Столтенберг рассказал о действиях НАТО в день начала спецоперации
 
В миреЙенс СтолтенбергКитайЕвропаРоссияНАТОБРИКС
 
 
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