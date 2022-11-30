Названы категории россиян, которые смогут не платить налоги в 2022 году
Юрист Скрябин: налоги на имущество можно не платить при трудной жизненной ситуации
Федеральная налоговая служба. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. До 1 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц. Какие категории граждан смогут на законных основаниях отложить выполнение этой обязанности, рассказал в интервью радио Sputnik юрист Денис Скрябин.
Федеральная налоговая служба может пойти навстречу человеку, который находится в трудной жизненной ситуации, и продлить для него срок уплаты налога на имущество физических лиц, считает юрист фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин. В частности, такой подход возможен по отношению к безработным и малоимущим, у которых есть несовершеннолетние дети, пояснил он.
"В практике бывают случаи, когда при обращении в налоговую службу можно получить некую отсрочку. Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством", — добавил Скрябин.
Подобная отсрочка не означает, что человек вообще не будет платить имущественный налог за определенный период, продолжил юрист. Речь идет только об освобождении от ответственности за неуплату налога в установленный законодательством срок, допустим, в 2022 году — за 2021 год, уточнил он.
"Когда налоговая шла навстречу, это обычно оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. То есть в тот момент, когда гражданин получал возможность уплатить налог, ему просто не начисляли пени", — отметил Скрябин.
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