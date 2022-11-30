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Названы категории россиян, которые смогут не платить налоги в 2022 году - РИА Новости, 30.11.2022
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Названы категории россиян, которые смогут не платить налоги в 2022 году
Названы категории россиян, которые смогут не платить налоги в 2022 году - РИА Новости, 30.11.2022
Названы категории россиян, которые смогут не платить налоги в 2022 году
До 1 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц. Какие категории граждан смогут на законных основаниях отложить выполнение этой... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:15
2022-11-30T02:15
общество
россия
денис скрябин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
налоги
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. До 1 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц. Какие категории граждан смогут на законных основаниях отложить выполнение этой обязанности, рассказал в интервью радио Sputnik юрист Денис Скрябин.Федеральная налоговая служба может пойти навстречу человеку, который находится в трудной жизненной ситуации, и продлить для него срок уплаты налога на имущество физических лиц, считает юрист фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин. В частности, такой подход возможен по отношению к безработным и малоимущим, у которых есть несовершеннолетние дети, пояснил он.Подобная отсрочка не означает, что человек вообще не будет платить имущественный налог за определенный период, продолжил юрист. Речь идет только об освобождении от ответственности за неуплату налога в установленный законодательством срок, допустим, в 2022 году — за 2021 год, уточнил он."Когда налоговая шла навстречу, это обычно оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. То есть в тот момент, когда гражданин получал возможность уплатить налог, ему просто не начисляли пени", — отметил Скрябин.
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общество, россия, денис скрябин, федеральная налоговая служба (фнс россии), налоги
Общество, Россия, Денис Скрябин, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Налоги
02:15 30.11.2022
 
Названы категории россиян, которые смогут не платить налоги в 2022 году

Юрист Скрябин: налоги на имущество можно не платить при трудной жизненной ситуации

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкФедеральная налоговая служба
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Федеральная налоговая служба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. До 1 декабря россияне должны заплатить налоги на имущество физических лиц. Какие категории граждан смогут на законных основаниях отложить выполнение этой обязанности, рассказал в интервью радио Sputnik юрист Денис Скрябин.
Федеральная налоговая служба может пойти навстречу человеку, который находится в трудной жизненной ситуации, и продлить для него срок уплаты налога на имущество физических лиц, считает юрист фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин. В частности, такой подход возможен по отношению к безработным и малоимущим, у которых есть несовершеннолетние дети, пояснил он.
"В практике бывают случаи, когда при обращении в налоговую службу можно получить некую отсрочку. Для этого нужно представить доказательства, что уплата налогов на данный момент затруднительна либо невозможна. Набор условий стандартный: тяжелое финансовое положение, отсутствие работы и ее поиски. Наличие несовершеннолетних детей тоже является смягчающим обстоятельством", — добавил Скрябин.
Подобная отсрочка не означает, что человек вообще не будет платить имущественный налог за определенный период, продолжил юрист. Речь идет только об освобождении от ответственности за неуплату налога в установленный законодательством срок, допустим, в 2022 году — за 2021 год, уточнил он.
"Когда налоговая шла навстречу, это обычно оформлялось как освобождение от ответственности за неуплату налогов в срок. То есть в тот момент, когда гражданин получал возможность уплатить налог, ему просто не начисляли пени", — отметил Скрябин.
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ОбществоРоссияДенис СкрябинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Налоги
 
 
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