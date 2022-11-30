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Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей - РИА Новости, 30.11.2022
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Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:33
2022-11-30T13:33
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций.Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц. Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе, обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".
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совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика
Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика
13:33 30.11.2022
 
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей

Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти, церквей и вокзалов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц. Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе, обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.
Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".
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Совет Федерации РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Политика
 
 
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