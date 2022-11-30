https://ria.ru/20221130/mitingi-1835262786.html
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей
Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:33
2022-11-30T13:33
2022-11-30T13:33
совет федерации рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций.Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц. Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе, обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".
https://ria.ru/20221124/inoagenty-1833927605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), политика
Совет Федерации РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Политика
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти и церквей
Совфед одобрил закон о запрете митингов у зданий органов власти, церквей и вокзалов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду на заседании закон, существенно расширяющий перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Так, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, земельных участках, где расположены церкви и другие сооружения, аэропортах, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц. Помимо этого, запрет распространится на территории, прилегающим к объектам жизнеобеспечения, в том числе, обеспечивающим функционирование электрических, тепловых, водопроводных и газовых сетей.
Сейчас запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН
.
Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций, если такая мера "обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта Российской Федерации".