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Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2022
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Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2022
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:09
2022-11-30T15:14
политика
владимир путин
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов. Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1-2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
Политика, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
15:09 30.11.2022 (обновлено: 15:14 30.11.2022)
 
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества

Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов. Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1-2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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ПолитикаВладимир ПутинРоссияУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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