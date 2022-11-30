https://ria.ru/20221130/mirzieev-1835299564.html
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2022
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:09
2022-11-30T15:09
2022-11-30T15:14
политика
владимир путин
россия
узбекистан
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов. Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1-2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221130/peregovory-1835294407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев
Политика, Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
15:09 30.11.2022 (обновлено: 15:14 30.11.2022)
Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества
Путин обсудил с президентом Узбекистана Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества