https://ria.ru/20221130/mirzieev-1835299564.html

Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества

Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества - РИА Новости, 30.11.2022

Путин обсудил с Мирзиеевым вопросы экономического сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:09

2022-11-30T15:09

2022-11-30T15:14

политика

владимир путин

россия

узбекистан

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, обсудил актуальные вопросы экономического сотрудничества и реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Затронуты актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию перспективных совместных проектов. Все они будут предметно рассмотрены в ходе предстоящего 1-2 декабря заседания Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев