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СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей
СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей - РИА Новости, 30.11.2022
СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей
Сенаторы одобрили закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:24
2022-11-30T14:24
2022-11-30T14:24
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14375 рублей."Законом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" в целях установления величины прожиточного минимума на 2023 - 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов", - говорится в пояснительной записке к документу.Таким образом, величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с ее величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, увеличится на 3,28%, или на 456 рублей, говорится в заключении бюджетного комитета Совфеда.
https://ria.ru/20221130/vyplata-1835279971.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, экономика
Совет Федерации РФ, Россия, Экономика
СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей
Совет Федерации одобрил закон о прожиточном минимуме в 2023 году в размере 14 375 рублей