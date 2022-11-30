https://ria.ru/20221130/minimum-1835280988.html

СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей

СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей - РИА Новости, 30.11.2022

СФ одобрил закон о прожиточном минимуме в размере 14 375 рублей

Сенаторы одобрили закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:24

2022-11-30T14:24

2022-11-30T14:24

совет федерации рф

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792618769_0:109:3216:1918_1920x0_80_0_0_c3e7107e9a4127298b981743dc18e498.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, которым предлагается приостановить действия норм закона о прожиточном минимуме, с целью установить прожиточный минимум в 2023 году, исходя из прогнозируемой границы бедности, в размере 14375 рублей."Законом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" в целях установления величины прожиточного минимума на 2023 - 2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 (14 375 рублей) и 2024 (15 049 рублей) годов", - говорится в пояснительной записке к документу.Таким образом, величина прожиточного минимума в 2023 году по сравнению с ее величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, увеличится на 3,28%, или на 456 рублей, говорится в заключении бюджетного комитета Совфеда.

https://ria.ru/20221130/vyplata-1835279971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

совет федерации рф, россия, экономика