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Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США - РИА Новости, 30.11.2022
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Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США - РИА Новости, 30.11.2022
Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:20
2022-11-30T15:29
киев
еврокомиссия
евросоюз
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
урсула фон дер ляйен
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ, Медведев считает, что европейскому политику "прилетело по голове" из Вашингтона."Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" Украины. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
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киев, еврокомиссия, евросоюз, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, в мире, дмитрий медведев
Киев, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Урсула фон дер Ляйен, В мире, Дмитрий Медведев
15:20 30.11.2022 (обновлено: 15:29 30.11.2022)
 
Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения главы Еврокомиссии о потерях ВСУ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ, Медведев считает, что европейскому политику "прилетело по голове" из Вашингтона.
"Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" Украины. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
15:23
Европейцы обвинили главу ЕК в лицемерии из-за удаления данных о потерях ВСУ
 
КиевЕврокомиссияЕвросоюзУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУрсула фон дер ЛяйенВ миреДмитрий Медведев
 
 
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