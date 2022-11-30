https://ria.ru/20221130/medvedev-1835303401.html

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США - РИА Новости, 30.11.2022

Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:20

2022-11-30T15:29

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евросоюз

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урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51 штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ, Медведев считает, что европейскому политику "прилетело по голове" из Вашингтона."Неистовая тетка Урсула сообщила миру о "стотысячных потерях" ВСУ в своём твиттере. Сообщение потерли и отредактировали. Очевидно, что тетушке прилетело по голове из вашингтонского обкома. Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51", - написал Медведев на своей странице во "ВКонтакте".Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала сообщение о том, что "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных" Украины. Позднее абзац о числе погибших и раненых был полностью удален из письменного и видеозаявления главы ЕК. Как объяснила в Twitter официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинат, была допущена "неточность", оценка, которая была использована в заявлении фон дер Ляйен, основана на "данных внешних источников". При этом указанная цифра потерь, по ее словам, охватывает как убитых, так и раненых.

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Екатерина Зайцева

киев, еврокомиссия, евросоюз, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, урсула фон дер ляйен, в мире, дмитрий медведев