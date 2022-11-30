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В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы - РИА Новости, 30.11.2022
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В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы - РИА Новости, 30.11.2022
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы
Восемь регулярные авиарейсов задержаны или перенесены в аэропорту Магадана из-за метели, рейс Москва-Магадан приземлился в Хабаровске, сообщил на своих... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:13
2022-11-30T13:13
сергей носов
магадан
хабаровск
москва
россия
происшествия
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МАГАДАН, 30 ноя – РИА Новости. Восемь регулярные авиарейсов задержаны или перенесены в аэропорту Магадана из-за метели, рейс Москва-Магадан приземлился в Хабаровске, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов."Сегодня по метеоусловиям в аэропорту "Магадан" были задержаны или перенесены восемь регулярных рейсов. Самолет из Москвы ушел на запасной в Хабаровск. Его пассажиры были размещены в гостинице. Борт из Новосибирска прилетел, но вылететь не успел. Руководство аэропорта доложило, что с улучшением погоды готовы отправить его ночью. Прибытие московского рейса планируется после трех часов ночи при условии улучшения метеопрогноза. Все пассажиры, которые остались в аэровокзале обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, которые нуждались в жилье, будут размещены в гостиницах", - написал Носов.В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Школьникам Магадана разрешили не посещать занятия. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Для проезда закрыты несколько региональных автодорог.Помимо этого, без электричества остались несколько поселков в Ольском округе региона.
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сергей носов, магадан, хабаровск, москва, россия, происшествия
Сергей Носов, Магадан, Хабаровск, Москва, Россия, Происшествия
13:13 30.11.2022
 
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы

В Магадане из-за метели задержали или перенесли восемь авиарейсов

© РИА Новости / Виктор Сатановский / Перейти в медиабанкПрохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане
Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виктор Сатановский
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Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 30 ноя – РИА Новости. Восемь регулярные авиарейсов задержаны или перенесены в аэропорту Магадана из-за метели, рейс Москва-Магадан приземлился в Хабаровске, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов.
"Сегодня по метеоусловиям в аэропорту "Магадан" были задержаны или перенесены восемь регулярных рейсов. Самолет из Москвы ушел на запасной в Хабаровск. Его пассажиры были размещены в гостинице. Борт из Новосибирска прилетел, но вылететь не успел. Руководство аэропорта доложило, что с улучшением погоды готовы отправить его ночью. Прибытие московского рейса планируется после трех часов ночи при условии улучшения метеопрогноза. Все пассажиры, которые остались в аэровокзале обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, которые нуждались в жилье, будут размещены в гостиницах", - написал Носов.
В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Школьникам Магадана разрешили не посещать занятия. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Для проезда закрыты несколько региональных автодорог.
Помимо этого, без электричества остались несколько поселков в Ольском округе региона.
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Сергей НосовМагаданХабаровскМоскваРоссияПроисшествия
 
 
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