https://ria.ru/20221130/magadan-1835251869.html
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы - РИА Новости, 30.11.2022
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы
Восемь регулярные авиарейсов задержаны или перенесены в аэропорту Магадана из-за метели, рейс Москва-Магадан приземлился в Хабаровске, сообщил на своих... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:13
2022-11-30T13:13
2022-11-30T13:13
сергей носов
магадан
хабаровск
москва
россия
происшествия
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МАГАДАН, 30 ноя – РИА Новости. Восемь регулярные авиарейсов задержаны или перенесены в аэропорту Магадана из-за метели, рейс Москва-Магадан приземлился в Хабаровске, сообщил на своих страницах в социальных сетях губернатор Сергей Носов."Сегодня по метеоусловиям в аэропорту "Магадан" были задержаны или перенесены восемь регулярных рейсов. Самолет из Москвы ушел на запасной в Хабаровск. Его пассажиры были размещены в гостинице. Борт из Новосибирска прилетел, но вылететь не успел. Руководство аэропорта доложило, что с улучшением погоды готовы отправить его ночью. Прибытие московского рейса планируется после трех часов ночи при условии улучшения метеопрогноза. Все пассажиры, которые остались в аэровокзале обеспечены горячим питанием. Более двухсот человек, которые нуждались в жилье, будут размещены в гостиницах", - написал Носов.В Магаданской области объявлена лавинная опасность. Школьникам Магадана разрешили не посещать занятия. Все городские службы города приведены в режим повышенной готовности. Для проезда закрыты несколько региональных автодорог.Помимо этого, без электричества остались несколько поселков в Ольском округе региона.
https://ria.ru/20221129/magadan-1834952844.html
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сергей носов, магадан, хабаровск, москва, россия, происшествия
Сергей Носов, Магадан, Хабаровск, Москва, Россия, Происшествия
В Магадане из-за непогоды задерживают или переносят авиарейсы
В Магадане из-за метели задержали или перенесли восемь авиарейсов