10:23 30.11.2022 (обновлено: 11:11 30.11.2022)
Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР
Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы у Кременной в ЛНР
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Спецподразделение "Ахмат" ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям им (бойцам "Ахмата". — Прим. ред.) удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию", — говорится в публикации.
Как сообщал в начале минувшей недели офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.