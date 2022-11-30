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Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/lnr-1835192778.html
Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР
Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022
Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР
Спецподразделение "Ахмат" ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:23
2022-11-30T11:11
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
кременная
вооруженные силы украины
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Спецподразделение "Ахмат" ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Как сообщал в начале минувшей недели офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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рамзан кадыров, кременная, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Кременная, Вооруженные силы Украины, В мире
10:23 30.11.2022 (обновлено: 11:11 30.11.2022)
 
Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы у Кременной в ЛНР

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Спецподразделение "Ахмат" ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям им (бойцам "Ахмата". — Прим. ред.) удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию", — говорится в публикации.
Как сообщал в начале минувшей недели офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровКременнаяВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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