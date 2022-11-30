https://ria.ru/20221130/lnr-1835192778.html

Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2022

Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы в ЛНР

Спецподразделение "Ахмат" ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:23

2022-11-30T10:23

2022-11-30T11:11

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

кременная

вооруженные силы украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865305_0:203:3077:1934_1920x0_80_0_0_089ae9a3ec8526145d22923f1544b03a.jpg

ГРОЗНЫЙ, 30 ноя — РИА Новости. Спецподразделение "Ахмат" ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Как сообщал в начале минувшей недели офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, есть прямые и косвенные подтверждения того, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления в ЛНР. Так, противник с улучшением погоды планирует штурмовать республику по направлению Кременной, Сватово и на других участках.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835154859.html

кременная

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рамзан кадыров, кременная, вооруженные силы украины, в мире