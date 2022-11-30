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СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами лиц с орфанными заболеваниями - РИА Новости, 30.11.2022
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СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами лиц с орфанными заболеваниями
СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами лиц с орфанными заболеваниями - РИА Новости, 30.11.2022
СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами лиц с орфанными заболеваниями
Сенаторы одобрили закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:07
2022-11-30T17:08
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться счет средств федерального бюджета, выделенных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.Уточняется, что лекарственное обеспечение несовершеннолетних, страдающих орфанными заболеваниями, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных для нужд фонда "Круг добра". Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20221129/lekarstva-1835098456.html
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
17:07 30.11.2022 (обновлено: 17:08 30.11.2022)
 
СФ одобрил закон об обеспечении лекарствами лиц с орфанными заболеваниями

Совфед одобрил закон об обеспечении лекарствами пациентов с орфанными заболеваниями

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, предусматривающий обеспечение за счет бюджетных средств лекарственными препаратами пациентов, страдающих орфанными заболеваниями.
Согласно документу, обеспечение лекарственными препаратами взрослых, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей будет осуществляться счет средств федерального бюджета, выделенных уполномоченному федеральному органу исполнительной власти.
Уточняется, что лекарственное обеспечение несовершеннолетних, страдающих орфанными заболеваниями, осуществляется за счет средств федерального бюджета, выделенных для нужд фонда "Круг добра". Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.
Лекарства - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 18:05
Росздравнадзор не отметил проблем с лекарствами от эндокринных заболеваний
 
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