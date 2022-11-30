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Латвии предложили снести памятники латышским классикам за знание русского - РИА Новости, 30.11.2022
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Латвии предложили снести памятники латышским классикам за знание русского
Латвии предложили снести памятники латышским классикам за знание русского - РИА Новости, 30.11.2022
Латвии предложили снести памятники латышским классикам за знание русского
После появления петиции о сносе памятника поэту Александру Пушкину властям Латвии следовало бы задуматься о демонтаже монументов в честь классиков латвийской... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T06:43
2022-11-30T08:48
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. После появления петиции о сносе памятника поэту Александру Пушкину властям Латвии следовало бы задуматься о демонтаже монументов в честь классиков латвийской культуры за то, что они пользовались русским языком. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства России в Риге."Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель памятника Свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке", — подчеркнули в дипмиссии.Посольство также напомнило, что "много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс"."Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в "черный список" и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности", — отметили в представительстве.Ранее дипмиссия сообщила, что вандалы облили краской памятник Пушкину в центральном парке Риги.Подобные случаи участились после начала российской спецоперации на Украине. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с надругательством над памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20221129/aerodromy-1835146584.html
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в мире, александр пушкин, сергей лавров, россия, латвия, рига
В мире, Александр Пушкин, Сергей Лавров, Россия, Латвия, Рига
06:43 30.11.2022 (обновлено: 08:48 30.11.2022)
 
Латвии предложили снести памятники латышским классикам за знание русского

Посольство России предложило Латвии снести памятники своим классикам за знание русского

© Fotolia / william87Флаги Латвии и ЕС на фоне Риги
Флаги Латвии и ЕС на фоне Риги - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / william87
Флаги Латвии и ЕС на фоне Риги. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. После появления петиции о сносе памятника поэту Александру Пушкину властям Латвии следовало бы задуматься о демонтаже монументов в честь классиков латвийской культуры за то, что они пользовались русским языком. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале посольства России в Риге.
"Хотели бы напомнить, что такие известные представители латышской нации, как писатель Янис Райнис и композитор Язепс Витолс, художник Янис Розенталс и создатель памятника Свободы скульптор Карлис Зале, первый президент Латвийской Республики Янис Чаксте и многие другие получили образование в вузах Российской империи на русском языке", — подчеркнули в дипмиссии.
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Посольство также напомнило, что "много лет жили и работали в Санкт-Петербурге и Москве поэт Юрис Алунанс, публицист Кришьянис Валдемарс, автор гимна страны Карлис Бауманис, собиратель народных песен Кришьянис Баронс".
"Руководствуясь логикой авторов петиции, следует внести в "черный список" и этих общественных деятелей, а также снести посвященные им памятники, обнулить их роль в развитии латышской культуры и государственности", — отметили в представительстве.
Ранее дипмиссия сообщила, что вандалы облили краской памятник Пушкину в центральном парке Риги.
Подобные случаи участились после начала российской спецоперации на Украине. Глава МИД Сергей Лавров, комментируя ситуацию с надругательством над памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее "международным оборзением".
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