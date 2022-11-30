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"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России - РИА Новости, 30.11.2022
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"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России
"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России - РИА Новости, 30.11.2022
"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России
Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:37
2022-11-30T11:37
авто
казахстан
россия
автоваз
тольятти
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале 2022 года, в целом "АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, сообщили в компании.В среду газета "Ведомости" сообщила, что цены на автомобили Lada в Казахстане оказались ниже, чем в России."Автомобили Lada, которые сейчас продают в Казахстане местные дилеры, были произведены и поставлены "АвтоВАЗом" в республику (в том числе, в виде машинокомплектов) еще в первом квартале текущего года. Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов", - прокомментировали в компании."АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра, так как речь идет об автомобилях (машинокомплектах), поставленных в Казахстан еще в первом квартале по другим ценам", - добавил автопроизводитель.В компании также сообщили, что автомобили, произведенные "АвтоВАЗом" после первого квартала, в Казахстане сейчас не продаются."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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авто, казахстан, россия, автоваз, тольятти
Авто, Казахстан, Россия, АвтоВАЗ, Тольятти
11:37 30.11.2022
 
"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России

"АвтоВАЗ": автомобили Lada в Казахстане дешевле, потому что их произвели в начале года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПосетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta SW в демонстрационном зале автоцентра. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале 2022 года, в целом "АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, сообщили в компании.
В среду газета "Ведомости" сообщила, что цены на автомобили Lada в Казахстане оказались ниже, чем в России.
"Автомобили Lada, которые сейчас продают в Казахстане местные дилеры, были произведены и поставлены "АвтоВАЗом" в республику (в том числе, в виде машинокомплектов) еще в первом квартале текущего года. Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов", - прокомментировали в компании.
"АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра, так как речь идет об автомобилях (машинокомплектах), поставленных в Казахстан еще в первом квартале по другим ценам", - добавил автопроизводитель.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Продажи "АвтоВАЗа" в России в октябре упали на 25 процентов
В компании также сообщили, что автомобили, произведенные "АвтоВАЗом" после первого квартала, в Казахстане сейчас не продаются.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
 
АвтоКазахстанРоссияАвтоВАЗТольятти
 
 
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