https://ria.ru/20221130/lada-1835216331.html

"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России

"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России - РИА Новости, 30.11.2022

"АвтоВАЗ" объяснил, почему Lada в Казахстане стоит дешевле, чем в России

Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:37

2022-11-30T11:37

2022-11-30T11:37

авто

казахстан

россия

автоваз

тольятти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817260943_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_48740e322fe439747c37d5fc49ea7851.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Автомобили Lada, которые сейчас продаются в Казахстане, были произведены при более низкой стоимости автокомпонентов и поставлены в страну еще в первом квартале 2022 года, в целом "АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, сообщили в компании.В среду газета "Ведомости" сообщила, что цены на автомобили Lada в Казахстане оказались ниже, чем в России."Автомобили Lada, которые сейчас продают в Казахстане местные дилеры, были произведены и поставлены "АвтоВАЗом" в республику (в том числе, в виде машинокомплектов) еще в первом квартале текущего года. Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов", - прокомментировали в компании."АвтоВАЗ" никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают цены абсолютно самостоятельно и имеют возможность определенного маневра, так как речь идет об автомобилях (машинокомплектах), поставленных в Казахстан еще в первом квартале по другим ценам", - добавил автопроизводитель.В компании также сообщили, что автомобили, произведенные "АвтоВАЗом" после первого квартала, в Казахстане сейчас не продаются."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221107/avtovaz-1829639570.html

казахстан

россия

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, казахстан, россия, автоваз, тольятти