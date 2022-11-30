https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html

Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате

Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате - РИА Новости, 30.11.2022

Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате

Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T19:41

2022-11-30T19:41

2022-11-30T19:54

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве.По мнению Кудрина, Счетная палата усилила аналитический подход, в частности, добавила к аудиту финансов аудит результатов, "который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита". Контрольное ведомство также проводит экспертизу подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и госуправления вообще, добавил он.Кудрин выразил уверенность, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства будут развиваться в Счетной палате и при следующем председателе.Ранее сегодня Совфед принял решение досрочно освободить Кудрина с поста главы Счетной палаты. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, обращаясь к нему в ходе пленарного заседания, отметила, что сенаторы высоко оценивают его работу. Она также поблагодарила Кудрина за конструктивное взаимодействие, которое удалось наладить между Счетной палатой и Советом Федерации.Источник РИА Новости ранее сообщал, что Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", однако он сам пока не подтверждал эту информацию официально.

https://ria.ru/20221130/kudrin-1835203966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

алексей кудрин, россия, совет федерации рф, яндекс, политика, счетная палата рф, валентина матвиенко