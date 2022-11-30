19:41 30.11.2022 (обновлено: 19:54 30.11.2022)
Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате
Экс-глава Счетной палаты Кудрин назвал период работы в ведомстве важным и прекрасным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации
Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве.
"Сегодня Совет Федерации принял мою отставку. 4,5 года в Счетной палате, включая три года председательства в Международной организации высших органов аудита, были для меня очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который "дошлифовал" мой опыт работы в Правительстве в нулевые годы. Позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад", — написал он в Telegram-канале.
По мнению Кудрина, Счетная палата усилила аналитический подход, в частности, добавила к аудиту финансов аудит результатов, "который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита". Контрольное ведомство также проводит экспертизу подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и госуправления вообще, добавил он.
Кудрин выразил уверенность, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства будут развиваться в Счетной палате и при следующем председателе.
Ранее сегодня Совфед принял решение досрочно освободить Кудрина с поста главы Счетной палаты. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, обращаясь к нему в ходе пленарного заседания, отметила, что сенаторы высоко оценивают его работу. Она также поблагодарила Кудрина за конструктивное взаимодействие, которое удалось наладить между Счетной палатой и Советом Федерации.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", однако он сам пока не подтверждал эту информацию официально.