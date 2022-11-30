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Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате - РИА Новости, 30.11.2022
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Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате
Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате - РИА Новости, 30.11.2022
Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате
Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:41
2022-11-30T19:54
алексей кудрин
россия
совет федерации рф
яндекс
политика
счетная палата рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве.По мнению Кудрина, Счетная палата усилила аналитический подход, в частности, добавила к аудиту финансов аудит результатов, "который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита". Контрольное ведомство также проводит экспертизу подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и госуправления вообще, добавил он.Кудрин выразил уверенность, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства будут развиваться в Счетной палате и при следующем председателе.Ранее сегодня Совфед принял решение досрочно освободить Кудрина с поста главы Счетной палаты. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, обращаясь к нему в ходе пленарного заседания, отметила, что сенаторы высоко оценивают его работу. Она также поблагодарила Кудрина за конструктивное взаимодействие, которое удалось наладить между Счетной палатой и Советом Федерации.Источник РИА Новости ранее сообщал, что Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", однако он сам пока не подтверждал эту информацию официально.
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алексей кудрин, россия, совет федерации рф, яндекс, политика, счетная палата рф, валентина матвиенко
Алексей Кудрин, Россия, Совет Федерации РФ, Яндекс, Политика, Счетная палата РФ, Валентина Матвиенко
19:41 30.11.2022 (обновлено: 19:54 30.11.2022)
 
Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате

Экс-глава Счетной палаты Кудрин назвал период работы в ведомстве важным и прекрасным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкБывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации
Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин подвел итоги своей работы в контрольном ведомстве.

"Сегодня Совет Федерации принял мою отставку. 4,5 года в Счетной палате, включая три года председательства в Международной организации высших органов аудита, были для меня очень важным и прекрасным периодом в профессиональной жизни, который "дошлифовал" мой опыт работы в Правительстве в нулевые годы. Позволил посмотреть со стороны, отрефлексировать и переосмыслить ряд решений, которые принимались десять-двадцать лет назад", — написал он в Telegram-канале.

По мнению Кудрина, Счетная палата усилила аналитический подход, в частности, добавила к аудиту финансов аудит результатов, "который сегодня становится ветром в паруса современного госаудита". Контрольное ведомство также проводит экспертизу подходов к борьбе с бедностью, к развитию бюджетного федерализма, управления госсобственностью и госуправления вообще, добавил он.
Кудрин выразил уверенность, что подходы к стратегическому аудиту, доказательной политике и открытости государства будут развиваться в Счетной палате и при следующем председателе.
Ранее сегодня Совфед принял решение досрочно освободить Кудрина с поста главы Счетной палаты. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, обращаясь к нему в ходе пленарного заседания, отметила, что сенаторы высоко оценивают его работу. Она также поблагодарила Кудрина за конструктивное взаимодействие, которое удалось наладить между Счетной палатой и Советом Федерации.
Источник РИА Новости ранее сообщал, что Кудрин перейдет на работу в "Яндекс", однако он сам пока не подтверждал эту информацию официально.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
10:54
Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность
 
Алексей КудринРоссияСовет Федерации РФЯндексПолитикаСчетная палата РФВалентина Матвиенко
 
 
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