https://ria.ru/20221130/kudrin-1835203966.html

Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность

Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность - РИА Новости, 30.11.2022

Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность

Алексей Кудрин заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода из Счетной палаты, и пока воздержится от официальных комментариев. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:54

2022-11-30T10:54

2022-11-30T11:09

алексей кудрин

счетная палата рф

политика

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Алексей Кудрин заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода из Счетной палаты, и пока воздержится от официальных комментариев."Я еще не выбрал должность", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о планируемых шагах в новой должности.Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".Официальных подтверждений этому не было, но Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика."Я пока воздержусь", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о новой работе. Он добавил, что у него будете еще несколько дней на то, чтобы собраться с мыслями.

https://ria.ru/20221130/yandeks-1835205149.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

алексей кудрин, счетная палата рф, политика