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Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность - РИА Новости, 30.11.2022
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Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность
Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность - РИА Новости, 30.11.2022
Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность
Алексей Кудрин заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода из Счетной палаты, и пока воздержится от официальных комментариев. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:54
2022-11-30T11:09
алексей кудрин
счетная палата рф
политика
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Алексей Кудрин заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода из Счетной палаты, и пока воздержится от официальных комментариев."Я еще не выбрал должность", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о планируемых шагах в новой должности.Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".Официальных подтверждений этому не было, но Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика."Я пока воздержусь", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о новой работе. Он добавил, что у него будете еще несколько дней на то, чтобы собраться с мыслями.
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алексей кудрин, счетная палата рф, политика
Алексей Кудрин, Счетная палата РФ, Политика
10:54 30.11.2022 (обновлено: 11:09 30.11.2022)
 
Кудрин заявил, что еще не выбрал новую должность

Кудрин заявил, что не решил, какую должность займет после ухода из Счетной палаты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Алексей Кудрин заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода из Счетной палаты, и пока воздержится от официальных комментариев.
"Я еще не выбрал должность", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о планируемых шагах в новой должности.
Члены Совета Федерации во вторник проголосовали за досрочное освобождение Кудрина с поста главы Счётной палаты РФ. Источник РИА Новости ранее сообщал, что он перейдет на работу в "Яндекс".
Официальных подтверждений этому не было, но Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко косвенно подтвердила переход Кудрина в "Яндекс": выразила надежду, что заявления Совфеда теперь будут чаще попадать в топ поисковика.
"Я пока воздержусь", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос о новой работе. Он добавил, что у него будете еще несколько дней на то, чтобы собраться с мыслями.
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