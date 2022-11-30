https://ria.ru/20221130/kudrin-1835195296.html

Совфед одобрил отставку Кудрина

Совфед одобрил отставку Кудрина - РИА Новости, 30.11.2022

Совфед одобрил отставку Кудрина

Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:31

2022-11-30T10:31

2022-11-30T14:30

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление.Сам чиновник в прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.Кудрин также заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода.Ранее источник сообщил РИА Новости, что экс-глава Счетной палаты перейдет на работу в "Яндекс".Эту информацию косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пошутив о новом назначении Кудрина."Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — сказала она на пленарном заседании палаты.Ранее Кудрин в Telegram-канале также анонсировал, что покинет пост председателя Счетной палаты.

https://ria.ru/20221127/zhukov-1834614997.html

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Кирилл Волков

политика, россия, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф