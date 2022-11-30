https://ria.ru/20221130/kudrin-1835195296.html
Совфед одобрил отставку Кудрина
Совфед одобрил отставку Кудрина - РИА Новости, 30.11.2022
Совфед одобрил отставку Кудрина
Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:31
2022-11-30T10:31
2022-11-30T14:30
политика
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алексей кудрин
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление.Сам чиновник в прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.Кудрин также заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода.Ранее источник сообщил РИА Новости, что экс-глава Счетной палаты перейдет на работу в "Яндекс".Эту информацию косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пошутив о новом назначении Кудрина."Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — сказала она на пленарном заседании палаты.Ранее Кудрин в Telegram-канале также анонсировал, что покинет пост председателя Счетной палаты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, совет федерации рф, алексей кудрин, счетная палата рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Алексей Кудрин, Счетная палата РФ
10:31 30.11.2022 (обновлено: 14:30 30.11.2022)
Совфед одобрил отставку Кудрина
Совфед принял постановление об отставке Кудрина с поста главы Счетной палаты
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сенаторы приняли соответствующее постановление.
Сам чиновник в прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.
Кудрин также заявил, что пока не выбрал должность, которую займет после ухода.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что экс-глава Счетной палаты перейдет на работу в "Яндекс
".
Эту информацию косвенно подтвердила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
, пошутив о новом назначении Кудрина.
"Мы надеемся, Алексей Леонидович, что Совет Федерации с вашим переходом будет чаще в топе "Яндекса" с теми важными заявлениями, которые мы делаем", — сказала она на пленарном заседании палаты.
Ранее Кудрин в Telegram-канале также анонсировал, что покинет пост председателя Счетной палаты.