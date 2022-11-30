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Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 30.11.2022
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Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 30.11.2022
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине
Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:26
2022-11-30T11:26
в мире
эстебан ласо эрнандес
куба
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебан Ласо Эрнандес."Я хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США. А также хотел бы подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта, учитывающее интересы всех сторон, включая интересы РФ", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США и НАТО не приближались к границам РФ и если бы в этом альянсе не преобладала военная доктрина наступательного характера, которая десятилетиями игнорировала обеспокоенность и обоснованные требования России гарантий безопасности", - подчеркнул Ласо Эрнандес.
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в мире, эстебан ласо эрнандес, куба, совет федерации рф, россия, украина, сша, нато
В мире, Эстебан Ласо Эрнандес, Куба, Совет Федерации РФ, Россия, Украина, США, НАТО
11:26 30.11.2022
 
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине

Спикер парламента Кубы Эрнандес выступил за переговорное решение конфликта на Украине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Кубы и флаг "Движения 26 июля" в городе Сантьяго-де-Куба
Государственный флаг Кубы и флаг Движения 26 июля в городе Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Государственный флаг Кубы и флаг "Движения 26 июля" в городе Сантьяго-де-Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебан Ласо Эрнандес.
"Я хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США. А также хотел бы подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта, учитывающее интересы всех сторон, включая интересы РФ", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации.
"Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США и НАТО не приближались к границам РФ и если бы в этом альянсе не преобладала военная доктрина наступательного характера, которая десятилетиями игнорировала обеспокоенность и обоснованные требования России гарантий безопасности", - подчеркнул Ласо Эрнандес.
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В миреЭстебан Ласо ЭрнандесКубаСовет Федерации РФРоссияУкраинаСШАНАТО
 
 
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