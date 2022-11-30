https://ria.ru/20221130/kuba-1835214196.html

Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине

Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 30.11.2022

Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине

Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:26

2022-11-30T11:26

2022-11-30T11:26

в мире

эстебан ласо эрнандес

куба

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебан Ласо Эрнандес."Я хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США. А также хотел бы подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта, учитывающее интересы всех сторон, включая интересы РФ", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США и НАТО не приближались к границам РФ и если бы в этом альянсе не преобладала военная доктрина наступательного характера, которая десятилетиями игнорировала обеспокоенность и обоснованные требования России гарантий безопасности", - подчеркнул Ласо Эрнандес.

https://ria.ru/20221122/kuba-1833425956.html

куба

россия

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, эстебан ласо эрнандес, куба, совет федерации рф, россия, украина, сша, нато