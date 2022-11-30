https://ria.ru/20221130/kuba-1835214196.html
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине - РИА Новости, 30.11.2022
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине
Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:26
2022-11-30T11:26
2022-11-30T11:26
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Куба выступает за переговорное решение конфликта на Украине, которое бы учитывало интересы всех сторон, заявил председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета республики Эстебан Ласо Эрнандес."Я хотел бы самым решительным образом осудить односторонние санкции, введенные правительствами Запада в целом и в частности США. А также хотел бы подтвердить, что Куба выступает за переговорное решение конфликта, учитывающее интересы всех сторон, включая интересы РФ", - сказал он, выступая на пленарном заседании Совета Федерации."Куба на ранних порах отмечала, что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США и НАТО не приближались к границам РФ и если бы в этом альянсе не преобладала военная доктрина наступательного характера, которая десятилетиями игнорировала обеспокоенность и обоснованные требования России гарантий безопасности", - подчеркнул Ласо Эрнандес.
https://ria.ru/20221122/kuba-1833425956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстебан ласо эрнандес, куба, совет федерации рф, россия, украина, сша, нато
В мире, Эстебан Ласо Эрнандес, Куба, Совет Федерации РФ, Россия, Украина, США, НАТО
Куба выступила за переговорное решение конфликта на Украине
Спикер парламента Кубы Эрнандес выступил за переговорное решение конфликта на Украине