https://ria.ru/20221130/kndr-1835257630.html

В КНДР опубликовали книгу с резкой критикой президента Южной Кореи

В КНДР опубликовали книгу с резкой критикой президента Южной Кореи - РИА Новости, 30.11.2022

В КНДР опубликовали книгу с резкой критикой президента Южной Кореи

Пхеньянская издательская компания в КНДР опубликовала книгу с критикой южнокорейского президента Юн Сок Еля и его правительства под названием "Ведущая к краху... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:22

2022-11-30T13:22

2022-11-30T13:22

в мире

юн сок ель

южная корея

сша

корейский полуостров

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СЕУЛ, 30 ноя – РИА Новости. Пхеньянская издательская компания в КНДР опубликовала книгу с критикой южнокорейского президента Юн Сок Еля и его правительства под названием "Ведущая к краху гонка", сообщил в среду местный портал "КНДР Сегодня".Портал опубликовал 67-страничную книгу, которая состоит из трех глав и содержит резкую критику президента Южной Кореи, которого называют "невежественным и некомпетентным", но при этом "гордым и самоуверенным", а его правительства – "опасным". Издание книги датируется 23 ноября 2022 года. Автор брошюры Ким Чхоль Мин обвиняет правительство Юн Сок Ёля в "заискивании" перед США и подчинении им, а также в "попрании достоинства и интересов южнокорейцев" и поклонении Японии."Самое опасное "правительство", которое бездумно продолжает гнать в самые опасные времена… Куда приведет эта гонка? Без лишних слов ясно, что к полному краху группировки предателей Юн Сок Ёля", - говорит автор.Названия глав и их подзаголовки также красочно обзывают южнокорейского президента. "Высококлассный болван", "президент грубиян", "человек-ошибка, что помешан на конфронтации". Автор критикует Юн Сок Ёля за продвижение враждебной и устаревшей политики по отношению к КНДР, называет глупостью заявления южнокорейского лидера о "превентивном ударе" против КНДР, у которой есть межконтинентальные баллистические ракеты."Ядерная проблема Корейского полуострова изначально была создана США, разместившими ядерное оружие в Южной Корее и угрожавшими КНДР ядерным оружием. Соединенные Штаты превратили Южную Корею в крупнейший в мире ядерный форпост, активизировали ядерные военные учения по вторжению в Северную Корею и даже объявили о " упреждающем ядерном ударе" на нашу республику", - пишет Ким Чхоль Мин, удивляясь, как может Юн Сок Ёль, став президентом, делать все, чтобы привлечь на Корейский полуостров больше ядерных вооружений, включая атомный авианосец и подводную лодку, проводить анти-пхеньянские учения с их участием, но при этом "болтать" о денуклеаризации.Книга также критикует "смелый план" Юн Сок Ёля, который подразумевает экономическую помощь КНДР взамен на поэтапную денуклеаризацию."Нельзя не поразиться тому, как Юн Сок Ель и его банда предателей мечтают обменять гордость нашей республики, ядерное оружие, на какое-то экономическое сотрудничество", - говорится в книге.Автор еще раз выражает удивление тем, что южнокорейский президент говорит о какой-то экономической поддержке, хотя его страна сама живет в крайней нестабильности, а сам он, с самого начала срока пребывающий в кризисе, может быть изгнан с места президента в любой момент.Автор книги касается также и других проблем, таких как обсуждение прав человека в Северной Корее Южной Кореей, где "только 1% населения обладает особыми правами и благами", а остальные живут в бедноте, "бесправные и презираемые". Не обходит автор стороной и дорогостоящий перенос Юн Сок Ёлем президентской администрации из исторического комплекса "Чхонвадэ" в комплекс минобороны, а также назначение им, бывшим генпрокурором, выходцев из прокуратуры на ключевые государственные посты. В книге также обсуждаются различные социальные и экономические проблемы нынешней Южной Кореи. В подтверждение своих слов Ким Чхоль Мин в тексте помимо прочего цитирует статьи южнокорейских СМИ и западных изданий, таких как Washington Post, New York Times и другие.

https://ria.ru/20221124/sestra-1833825257.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832408228.html

https://ria.ru/20221118/obstrel-1832416884.html

https://ria.ru/20221121/koreya-1833021871.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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в мире, юн сок ель, южная корея, сша, корейский полуостров