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В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/kherson-1835415507.html
В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо
В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо - РИА Новости, 30.11.2022
В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо
Украинские националисты разыскивают на правобережье Херсонской области людей, принимавших участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T21:10
2022-11-30T22:53
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсон
херсонская область
украина
вооруженные силы украины
днепр (город)
сергей суровикин
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские националисты разыскивают на правобережье Херсонской области людей, принимавших участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.При этом, как подчеркнул Сальдо, почти всех членов избирательной комиссии перевезли на левый берег Днепра, их жизни ничего не угрожает.Кроме того, под "массовую чистку" попали бизнесмены, которые продолжали работать при российских властях. Сальдо отметил, что в целом проверяют всех жителей Херсона, "которых поголовно считают предателями".Помимо этого, серьезной проверке "на симпатии к России" подвергают и тех, кто пытается выехать из Херсона через Чернобаевку, сообщил врио губернатора. Многим молодым мужчинам прямо на блокпосту вручают повестки в военкомат, женщин также выпускают через раз, уточнил он.В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек.Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.
https://ria.ru/20221117/kherson-1832257221.html
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херсон
херсонская область
украина
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владимир сальдо, херсон, херсонская область , украина, вооруженные силы украины, днепр (город), сергей суровикин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсон, Херсонская область , Украина, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Сергей Суровикин, Сергей Шойгу
21:10 30.11.2022 (обновлено: 22:53 30.11.2022)
 
В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо

Врио губернатора Сальдо: в Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские националисты разыскивают на правобережье Херсонской области людей, принимавших участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.

"По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все нацотряды (Киева. — Прим. ред.) ведут проверку. Они ищут тех, кто помогал проводить референдум", — сказал он.

При этом, как подчеркнул Сальдо, почти всех членов избирательной комиссии перевезли на левый берег Днепра, их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, под "массовую чистку" попали бизнесмены, которые продолжали работать при российских властях. Сальдо отметил, что в целом проверяют всех жителей Херсона, "которых поголовно считают предателями".
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Помимо этого, серьезной проверке "на симпатии к России" подвергают и тех, кто пытается выехать из Херсона через Чернобаевку, сообщил врио губернатора. Многим молодым мужчинам прямо на блокпосту вручают повестки в военкомат, женщин также выпускают через раз, уточнил он.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек.
Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонХерсонская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныДнепр (город)Сергей СуровикинСергей Шойгу
 
 
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