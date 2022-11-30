21:10 30.11.2022 (обновлено: 22:53 30.11.2022)
В Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум, заявил Сальдо
Врио губернатора Сальдо: в Херсоне националисты ищут помогавших проводить референдум
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинские националисты разыскивают на правобережье Херсонской области людей, принимавших участие в подготовке референдума о вхождении региона в состав России, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"По той информации, которую мы получаем от источников с правого берега, сейчас все нацотряды (Киева. — Прим. ред.) ведут проверку. Они ищут тех, кто помогал проводить референдум", — сказал он.
При этом, как подчеркнул Сальдо, почти всех членов избирательной комиссии перевезли на левый берег Днепра, их жизни ничего не угрожает.
Кроме того, под "массовую чистку" попали бизнесмены, которые продолжали работать при российских властях. Сальдо отметил, что в целом проверяют всех жителей Херсона, "которых поголовно считают предателями".
Помимо этого, серьезной проверке "на симпатии к России" подвергают и тех, кто пытается выехать из Херсона через Чернобаевку, сообщил врио губернатора. Многим молодым мужчинам прямо на блокпосту вручают повестки в военкомат, женщин также выпускают через раз, уточнил он.
В середине октября российские власти призвали жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра выехать вглубь Херсонской области и другие российские регионы из-за постоянных украинских обстрелов и риска затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС.
Как отметил командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. На начало ноября с правобережья вывезены 115 тысяч человек.
Министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег, организовав линию обороны ВС России по линии Днепра, 11 ноября военное ведомство сообщило о завершении маневра. После этого Киев назначил в Херсоне свою администрацию.