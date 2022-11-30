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В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/katastrofa-1835157373.html
В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации
В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022
В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации
Следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства, написал в статье American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T02:02
2022-11-30T09:27
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
варшава
сша
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства, написал в статье American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, к этому может привести агрессивная внешняя политика президента Джо Байдена. Военный привел в пример эмоциональную и морализаторскую речь политика весной в Варшаве, которая показала его готовность пожертвовать стратегической безопасностью.Автор публикации отметил, что это также приведет к разрушению остатков послевоенного либерального порядка."Возможен резкий сдвиг в распределении сил и влияния в Европе, особенно в Берлине, — от Вашингтона в направлении Москвы и в некоторой степени Пекина", — добавил полковник в отставке.В конце марта, во время визита в Варшаву, Байден выступил с утверждением, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что американский лидер не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не лидеру США решать, кто будет руководить страной, а российскому народу.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221129/ssha-1835139030.html
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в мире, джо байден, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), варшава, сша, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Варшава, США, Россия, Украина
02:02 30.11.2022 (обновлено: 09:27 30.11.2022)
 
В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации

Экс-полковник армии США Макгрегор: следующий этап спецоперации грозит уничтожением Украины

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства, написал в статье American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, к этому может привести агрессивная внешняя политика президента Джо Байдена. Военный привел в пример эмоциональную и морализаторскую речь политика весной в Варшаве, которая показала его готовность пожертвовать стратегической безопасностью.
"Тот факт, что в своей внешней политике Байден следует принципу "пленных не брать", означает, что исход следующей фазы конфликта уничтожит украинское государство", — предположил Макгрегор.
Автор публикации отметил, что это также приведет к разрушению остатков послевоенного либерального порядка.
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"Возможен резкий сдвиг в распределении сил и влияния в Европе, особенно в Берлине, — от Вашингтона в направлении Москвы и в некоторой степени Пекина", — добавил полковник в отставке.
В конце марта, во время визита в Варшаву, Байден выступил с утверждением, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что американский лидер не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не лидеру США решать, кто будет руководить страной, а российскому народу.
Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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