https://ria.ru/20221130/katastrofa-1835157373.html

В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации

В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации - РИА Новости, 30.11.2022

В США предрекли Киеву катастрофу на следующем этапе спецоперации

Следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства, написал в статье American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T02:02

2022-11-30T02:02

2022-11-30T09:27

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

варшава

сша

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Следующий этап российской спецоперации грозит уничтожением украинского государства, написал в статье American Conservative полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.По его словам, к этому может привести агрессивная внешняя политика президента Джо Байдена. Военный привел в пример эмоциональную и морализаторскую речь политика весной в Варшаве, которая показала его готовность пожертвовать стратегической безопасностью.Автор публикации отметил, что это также приведет к разрушению остатков послевоенного либерального порядка."Возможен резкий сдвиг в распределении сил и влияния в Европе, особенно в Берлине, — от Вашингтона в направлении Москвы и в некоторой степени Пекина", — добавил полковник в отставке.В конце марта, во время визита в Варшаву, Байден выступил с утверждением, что Владимир Путин "не может оставаться у власти". Впоследствии Белый дом поспешил объяснить эти слова, заверив, что американский лидер не призывал к смене власти в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не лидеру США решать, кто будет руководить страной, а российскому народу.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221129/ssha-1835139030.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1834958669.html

варшава

сша

россия

украина

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в мире, джо байден, владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), варшава, сша, россия, украина